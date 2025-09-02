Κίνα, Ινδία και Ρωσία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν ένα νέο ισχυρό οικονομικό, εμπορικό και στρατιωτικό πόλο με τον Xi Jinping να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο.

Ο κινέζος ηγέτης κάλεσε τη Ρωσία, την Ινδία και άλλες χώρες της περιοχής να ενωθούν απέναντι στη Δύση σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών και εμπορικών εντάσεων.

Advertisement

Advertisement

Ο Κινέζος πρόεδρος, φιλοξένησε στο Πεκίνο ένα περιφερειακό φόρουμ ασφάλειας, με περισσότερους από 20 ηγέτες (μεταξύ των οποίων της Β. Κορέας, του Ιράν, του Πακιστάν) λέγοντας ότι «με τον κόσμο να διέρχεται «αναταραχές και αλλαγές», πρέπει να διατηρήσουμε σε τάξη έναν «πολυπολικό κόσμο».

Κίνα κατά Τραμπ

Καθώς η Κίνα εφαρμόζει την επεκτατική της πολιτική μέσω του εμπορίου, η στήριξη στο ελεύθερο εμπόριο είναι ο άξονας πάνω στον οποίο θα οικοδομήσει αυτή τη συμμαχία. Ο δεύτερος στόχος, σύμφωνα με τον κινέζο ηγέτη είναι «ένα πιο δίκαιο και λογικό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης», αφήνοντας αιχμές για την περίοδο της Αμερικανικής παντοκρατορίας.

«Θα πρέπει να επεκτείνουμε το πεδίο συνεργασίας, να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα μοναδικά πλεονεκτήματα κάθε χώρας και να επωμιστούμε από κοινού την κοινή ευθύνη της προώθησης της περιφερειακής ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας», δήλωσε ο Xi.

Σύμφωνα με τους Financial Times, το Πεκίνο χρησιμοποιεί τη διήμερη συνάντηση στην Τιαντζίν, στη βόρεια Κίνα, ως ευκαιρία να αναδειχθεί ως πυλώνας της παγκόσμιας διακυβέρνησης απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ, ο οποίος έχει καταφέρει να διαταράξει τους δεσμούς του ακόμη και με παραδοσιακούς φίλους και συμμάχους του εξαιτίας των δασμών.

Στη συνάντηση του με τον Πούτιν και τον Μόντι ο Κινέζος ηγέτης περιέγραψε τα σχέδια για δάνεια και επιχορηγήσεις προς άλλες χώρες και επανέλαβε τις εκκλήσεις της Κίνας για μια νέα περιφερειακή τράπεζα ανάπτυξης.

Η συνάντηση της ομάδας ασφαλείας του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης συμπίπτει με την 80ή επέτειο της ήττας της Ιαπωνίας στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, την οποία η Κίνα σκοπεύει να εκμεταλλευτεί για να τιμήσει το Τόκιο και να ανοίξει ένα νέο δίαυλο επικοινωνίας καθώς επιδιώκει να αναδιατυπώσει την ιστορία και να κρατήσει το ρόλο του θεματοφύλακα της μεταπολεμικής διεθνούς τάξης.

Advertisement

Και παράλληλα, να στείλει ένα μήνυμα προς την Ταιβάν ότι η θέση της είναι στην Ασία και όχι κοντά στις ΗΠΑ.

Το μήνυμα πίσω από την στρατιωτική παρέλαση

Καθώς ο Τραμπ ανατρέπει το πολυμερές σύστημα, το Πεκίνο βλέπει μια ευκαιρία να επανερμηνεύσει τη διεθνή τάξη και να προωθήσει τη φιλοδοξία του για έναν πολυπολικό κόσμο.

«Η επέτειος της Ημέρας της Νίκης είναι ένα όχημα για αυτή την αφήγηση, με τον Σι να καλεί τις χώρες να προωθήσουν τη «σωστή» προοπτική του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου δημιουργώντας νέα στρατόπεδα από αυτά που συντάχθηκαν τότε» δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπαντούρσκι, διευθυντής του China Media Project και ειδικός στην κινεζική προπαγάνδα.

Advertisement

«Η Κίνα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το χάος του Τραμπ για να ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα καταφεύγοντας σε μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στρατιωτικής υπεροχής στις ΗΠΑ», δήλωσε η Αμάντα Χσιάο, διευθύντρια της εταιρείας συμβούλων Eurasia Group για την Κίνα.

Το Πεκίνο, αναζητά συμμάχους για να δημιουργήσει έναν ισχυρό εναλλακτικό πόλο απέναντι στις ΗΠΑ, όχι μόνο σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο αλλά και στρατιωτικό, εκεί που οι ΗΠΑ θεωρούν ότι υπερέχουν.

Advertisement