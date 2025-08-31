Άρχισε την Κυριακή (31/8) η πολυαναμενόμενη για τον Σι Τζινπίνγκ Σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO), στην οποία παρευρέθηκαν ηγέτες από την Μέση Ανατολή και την Ασία, σε μια προσπάθεια της Κίνας, να στείλει μηνήματα υπεροχής και ισχύος στη Δύση.

Η μεγαλύτερη Σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που έχει γίνει ποτέ, όπως θέλει να την παρουσιάσει το Πεκίνο, φιλοξενείται τη φετινή χρονιά στο λιμάνι Τιαντζίν της Κίνας.

Η συγκεκριμένη Σύνοδος συνιστά μια περιφερειακή ομάδα ασφάλειας που στηρίζεται από το Πεκίνο και τη Μόσχα και έχει αναδειχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο της προσπάθειας του Σι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να αναδιαμορφώσουν τα παγκόσμια δεδομένα και να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές προς την Κίνα και την Ρωσία.

Επίσκεψη Μόντι στην Κίνα έπειτα από 7 χρόνια

Ο Κινέζος ηγέτης, δήλωσε στον Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας, ο οποίος επισκέφθηκε την Κίνα μετά από 7 χρόνια, ότι η «σωστή επιλογή» για τις δύο χώρες είναι να είναι φίλες και εταίροι. Σι Τζινπίνγκ και Μόντι συμφωνούν σε μία επαναπροσέγγιση στις σχέσεις των δύο χωρών, σε μία περίοδο όπου αμφότερες έρχονται αντιμέτωπες με τους σκληρούς αμερικανικούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο άνδρες έδωσαν χέρια και πόζαραν στις κάμερες πριν από την έναρξη των συνομιλιών τους, με το κλίμα για τις δύο πλευρές να χαρακτηρίζεται ως θετικό. Ο Μόντι ευχαρίστησε τον Σι για την πρόσκλησή του στην Κίνα και αναφέρθηκε στη βελτίωση των σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποκλιμάκωσης της έντασης στα αμφισβητούμενα σύνορά τους στα Ιμαλάια.

Υποδοχή με κόκκινο χαλί για τον Πούτιν

Ο Ρώσος Πρόεδρος, Βλάντιμιρ Πούτιν, έφθασε στην Τιαντζίν και η υποδοχή του ήταν λαμπρή, καθώς απλωμένο μπροστά του ήταν ένα μεγάλο κόκκινο χαλί, πάνω στο οποίο περπάτησε με τους συνεργάτες του, λίγο προτού επιβιβαστεί στη λιμουζίνα που τον περίμενε.

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τη συνεργασία Κίνας – Ρωσίας ως «σταθεροποιητική δύναμη για τον κόσμο», με τις δύο χώρες να «μοιράζονται το όραμα μιας δίκαιης, πολυπολικής παγκόσμιας τάξης». Οι δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου έγιναν σε μια χρονική στιγμή στην οποία συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Το βράδυ του Σαββάτου (30/8) χιλιάδες νοικοκυριά στην Οδησσό έμειναν χωρίς ρεύμα, έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην πόλη-λιμάνι Τσορνομόρσκ. Την Πέμπτη (28/8), η Ρωσία εξαπέλυσε νέα μεγάλη επίθεση, η οποία είχε σαν στόχο πολλές περιφέρειες και προκάλεσε τον θάνατο 25 ανθρώπων στο Κίεβο.

Μηνύματα από το Πεκίνο

Το Πεκίνο έχει προβάλει τη φετινή σύνοδο ως τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 20 ηγέτες. Πέρα από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ινδία, σε αυτόν συμμετέχουν επίσης το Ιράν, το Πακιστάν, η Λευκορωσία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν και το Ουζμπεκιστάν.

Μεταξύ άλλων, στη σύνοδο συμμετέχουν και 16 χώρες-εταίροι και παρατηρητές, ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Αίγυπτος και η Τουρκία, όπου το παρών έδωσε και ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Erdoğan arrives in China for the Shanghai Cooperation Council summit.



His first visit to China in 5 years



pic.twitter.com/lU083xdo24 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 31, 2025

Η Κίνα θέλει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στην Δύση, σε μια προσπάθειά της να αναδειχθεί ως παγκόσμιος πόλος ισχύος έναντι των ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, το Πεκίνο παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις νέες εντάσεις μεταξύ Τραμπ και Μόντι, όσον αφορά τους αυστηρότατους δασμούς που έχει επιβάλλει ο Αμερικανός Πρόεδρος στην Ινδία.

Γενικότερα, οι σχέσεις Ινδίας και Κίνας έχουν ομαλοποιηθεί αρκετά, ιδιαίτερα μετά την τελευταία συνάντηση Μόντι και Σι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των BRICS στη Ρωσία, τον περασμένο Οκτώβριο.

(Με πληροφορίες από CNN, BBC)