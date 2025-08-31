Ουκρανία - Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Ρωσία

Ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της νύχτας, προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε 4 ενεργειακές εγκαταστάσεις κοντά στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία. Η επίθεση της Ρωσίας είχε ως αποτέλεσμα 29.000 καταναλωτές να μείνουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το πρωί της Κυριακής (31/8), όπως ανέφερε ο τοπικός περιφερειάρχης, καθώς και η εταιρεία ενέργειας DTEK.

Οι σοβαρότερες ζημιές εντοπίζονται στην πόλη-λιμάνι Τσορνομόρσκ, πολύ κοντά στην Οδησσό, όπου κτήρια κατοικιών και διοίκησης υπέστησαν αρκετές καταστροφές, δήλωσε στο Telegram ο Όλεχ Κίπερ, κυβερνήτης της ευρύτερης περιφέρειας Οδησσού.

Advertisement

Advertisement

«Κρίσιμες υποδομές λειτουργούν με γεννήτριες», δήλωσε ο Κίπερ, προσθέτοντας πως ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Τις τελευταίες εβδομάδες η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές υποδομές ενέργειας και αερίου. Το Κίεβο, από την πλευρά του, έχει πλήξει ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και αγωγούς.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Ρωσία, η οποία συνηθίζει να πλήττει κρίσιμες ουκρανικές υποδομές καθ΄όλη τη διάρκεια του πολέμου που έχει ξεσπάσει από τον Φεβρουάριο του 2022.

Όσον αφορά την χθεσινοβραδινή επίθεση, η DTEK τόνισε μέσω ανακοίνωσης τα εξής: «Μόλις οι εργάτες της εταιρείας λάβουν άδεια από τον στρατό και τις υπηρεσίες διάσωσης, θα αρχίσουν να επιθεωρούν τον εξοπλισμό και να διενεργούν έκτακτη εργασία επιδιόρθωσης».

Η Ρωσία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση στην Ουκρανία την Πέμπτη, η οποία είχε σαν στόχο πολλές περιφέρειες και προκάλεσε τον θάνατο 25 ανθρώπων στο Κίεβο.

Πηγή: ΑΠΕ