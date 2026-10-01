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Η νεαρή συμμετείχε στην παρουσίαση της συλλογής The Obsessive Collection, η οποία αντλεί έμπνευση από διάφορες δεκαετίες του εικοστού αιώνα.

Πέρα από τη συνεργασία της με τον γαλλικό οίκο, η Άπλ Μάρτιν επιδιώκει να ακολουθήσει επαγγελματική καριέρα στον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

Η ίδια έχει υπογράψει συμβόλαιο με το πρακτορείο CAA, ενώ κατά το παρελθόν συμμετείχε ενεργά σε φοιτητικές θεατρικές παραστάσεις.

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Η Απλ Μάρτιν, κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα, συμμετέχοντας στην επίδειξη μόδας του οίκου Chloé στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.

Η 22χρονη εμφανίστηκε στην πασαρέλα με ένα εντυπωσιακό oversized λευκό φόρεμα με broderie anglaise, συνδυασμένο με τις χαρακτηριστικές ψηλές πλατφόρμες της Chloé, οι οποίες διαθέτουν διάφανο τμήμα στο μπροστινό μέρος. Η ομοιότητά της με τη διάσημη μητέρα της ήταν εμφανής, με την Apple να κάνει ένα σημαντικό βήμα στον χώρο της μόδας.

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Στην ίδια επίδειξη συμμετείχαν και μερικά από τα πιο γνωστά μοντέλα της διεθνούς μόδας, μεταξύ των οποίων η Νατάσα Πολί, η Εύα Χερτζίγκοβα και η Μαρία Κάρλα Μποσκόνο.

Η δημιουργική διευθύντρια της Chloé, Χεμένα Καμάλι, παρουσίασε τη νέα συλλογή με τίτλο «The Obsessive Collection», αντλώντας έμπνευση από διαφορετικές δεκαετίες. Η συλλογή περιλαμβάνει λουλουδάτα κεντήματα με αναφορές στη δεκαετία του 1960, νέες εκδοχές των ναυτικών παλτών και καπών των 70s, αλλά και ρομαντικές φούστες.

Η εμφάνιση στην πασαρέλα αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην προσπάθεια της Apple Martin να δημιουργήσει τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας. Το περασμένο καλοκαίρι είχε επιλεγεί ως το πρόσωπο της καμπάνιας «Chloé à la Plage», την οποία φωτογράφισε ο γνωστός φωτογράφος Ντέιβιντ Σιμς.

Στην καμπάνια η Apple πόζαρε σε παραθαλάσσιο σκηνικό, φορώντας λευκές, ανάλαφρες δημιουργίες και ρούχα με έντονα boho στοιχεία. Η ίδια είχε χαρακτηρίσει τότε «απόλυτη τιμή» τη συνεργασία της με τον γαλλικό οίκο, δηλώνοντας εντυπωσιασμένη από τη συλλογή.

Η σχέση της Apple με τον χώρο της μόδας δεν είναι εντελώς καινούργια, καθώς στο παρελθόν έχει συνεργαστεί επίσης με τα brands Self-Portrait και Gap. Παράλληλα, φαίνεται πως ακολουθεί και τα βήματα της μητέρας της, η οποία έχει φορέσει δημιουργίες της Chloé, μεταξύ άλλων και στο Met Gala το 2019.

Η Apple Martin, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη μόδα. Έχει ήδη υπογράψει με το ισχυρό πρακτορείο CAA και έχει εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία της να ακολουθήσει καριέρα στην υποκριτική.

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Από το 2022 σπούδαζε στο Vanderbilt University στο Νάσβιλ, όπου είχε επιλέξει το αντικείμενο «Law, History and Society». Παράλληλα, είχε ενεργή παρουσία στο θέατρο, συμμετέχοντας στο Vanderbilt Original Cast και σκηνοθετώντας φοιτητικές παραστάσεις, χωρίς όμως να έχει επιλέξει σπουδές υποκριτικής.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Interview Magazine είχε μιλήσει για την ιδιαίτερη αγάπη της για το θέατρο και το όνειρό της να γίνει ηθοποιός.

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«Λατρεύω το θέατρο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θα ήθελα πολύ να κάνω θέατρο, γιατί το λατρεύω. Δεν έχω κάνει ποτέ κινηματογράφο, αλλά προσπαθώ να συμμετέχω σε φοιτητικές ταινίες. Από μικρή ήμουν παιδί του θεάτρου», είχε δηλώσει.

Η ίδια είχε ξεκαθαρίσει επίσης ότι δεν επιθυμεί να ακολουθήσει μουσική καριέρα, παρά την καταγωγή της από έναν από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές του κόσμου. «Δεν θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Μου αρέσει το μιούζικαλ, αλλά το να ανέβω μόνη μου στη σκηνή για να τραγουδήσω είναι τρομακτικό. Λατρεύω τον χορό και την υποκριτική. Το όνειρό μου είναι να γίνω ηθοποιός», είχε πει.

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