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Η Μίντοου Γουόκερ φαίνεται να απολαμβάνει στο έπακρο το καλοκαίρι, όπως δείχνουν οι νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram. Το 27χρονο μοντέλο δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα από τις διακοπές της, με φόντο τη θάλασσα και χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση.

Στις πρώτες εικόνες, η Μίντοου εμφανίζεται να χαλαρώνει σε ξαπλώστρα φορώντας μαύρο string μπικίνι και ψάθινο καπέλο με φαρδύ γείσο, αποπνέοντας ανεμελιά και απλότητα. Σε επόμενες φωτογραφίες τη βλέπουμε πάνω σε σκάφος, αυτή τη φορά με μπικίνι σε μαύρη βάση και έντονα floral μοτίβα σε πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις, συνεχίζοντας το καλοκαιρινό της άλμπουμ με εικόνες γεμάτες φως και θάλασσα.

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Το φωτογραφικό σετ ολοκληρώνεται με στιγμές από την παραλία, όπου φορά ασπρόμαυρο μπικίνι με zebra-inspired μοτίβο, συνδυασμένο και πάλι με το χαρακτηριστικό ψάθινο καπέλο που φαίνεται να αποτελεί σταθερό στοιχείο των εμφανίσεών της στις διακοπές.

Η Μίντοου είναι κόρη του αείμνηστου ηθοποιού Πολ Γουόκερ, γνωστού από τον ρόλο του Brian O’Conner στη δημοφιλή κινηματογραφική σειρά Fast & Furious. Ο Walker απέκτησε την κόρη του με την Rebecca Soteros και έφυγε από τη ζωή το 2013 σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα, όταν η Μίντοου ήταν 15 ετών.

Τα τελευταία χρόνια, η ίδια έχει αφιερωθεί στη διατήρηση της μνήμης και του έργου του πατέρα της μέσα από το Paul Walker Foundation, το οποίο ίδρυσε το 2015 και συνεχίζει να στηρίζει δράσεις ανθρωπιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

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Παράλληλα, έχει αρχίσει να εμφανίζεται πιο συχνά σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως πρόσφατα στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου βρέθηκε σε προβολή μαζί με τον Vin Diesel και αργότερα περπάτησε στο κόκκινο χαλί με το καστ του Fast & Furious, τιμώντας έτσι έμμεσα και τη μνήμη του πατέρα της.