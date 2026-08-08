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Χαλαρές στιγμές περνάει το μεταγραφικό απόκτημα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, Τζέντι Όσμαν, που απολαμβάνει τις διακοπές του στο πλευρό της συζύγου του, Εμπρού Σαχίν.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου κι έχει δημοσιεύσει το τουρκικό μέσο Gazete, φαίνεται ο Όσμαν σε παραλία του Τσεσμέ να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα χαλαρώνοντας μαζί με την πανέμορφη ηθοποιό και μοντέλο, περνώντας ευχάριστα, ενώ φέτος το καλοκαίρι οι δυο τους ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου.

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Αυτό που εντυπωσιάζει είναι η φυσική κατάσταση και των δύο, με την καλλίπυγο Σαχίν ειδικά να κλέβει τις εντυπώσεις φορώντας ένα μπικίνι που τονίζει την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Ebru Şahin ile eşi Cedi Osman, Çeşme tatillerinde görüntülendi.pic.twitter.com/FUU8ddcPsu August 7, 2026