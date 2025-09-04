Την ώρα που ο πλανήτης παρακολουθούσε την μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση στην ιστορία της Κίνας, με τους αναλυτές τα αποκωδικοποιούν τα δεκάδες μηνύματα που έστειλνε το Πεκίνο προς διάφορες κατευθύνσεις, ο Σι Τζινπίνγκ είχε άλλες ανησυχίες.

Ένα ανοικτό μκρόφωνο που πιθανότατα είχε ξεχαστεί, αποκάλυψε την συζήτηση που είχε με τον Ρώσο Βλάντιμιρ Πούτιν την ώρα που περπαρούσαν προς μια υπερυψωμένη πλατφόρμα στην πλατεία Τιενανμέν.

Ο διερμηνέας του Πούτιν ακούστηκε να λέει στα κινέζικα: «Η βιοτεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς» για να αποκαλύφθεί αμέσως μετά ότι οι δύο ηγέτες μιλούσαν για μεταμοσχεύσεις οργάνων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αθανασία.

Τα κρατικά κινεζικά ΜΜΕ μετέδιδαν ζωντανά τα πλάνα και τη συνομιλία τους με τον διερμηνέα να ακούγεται να λέει ότι «τα ανθρώπινα όργανα μπορούν να μεταμοσχεύονται συνεχώς. Όσο περισσότερο ζεις, τόσο νεότερος γίνεσαι, και [μπορείς] ακόμη και να επιτύχεις την αθανασία».

Ο Σι, ακούστηκε να απαντά στα κινέζικα: «Κάποιοι προβλέπουν ότι σε αυτόν τον αιώνα οι άνθρωποι μπορεί να ζήσουν έως και 150 χρόνια».

Ο Πούτιν επιβεβαίωσε αργότερα σε δημοσιογράφους ότι είχε συζητήσει με τον Σι τις προοπτικές για μια σημαντική αύξηση του προσδόκιμου ζωής του ανθρώπου.

Το 2018, ο Σι κατάργησε τα όρια της προεδρικής θητείας, ανοίγοντας τον δρόμο για να κυβερνήσει επ’ αόριστον ενώ και ο Πούτιν άλλαξε τη ρωσική νομοθεσία για να μπορεί να παραμείνει σε υψηλό αξίωμα όσο επιθυμεί.

Η αποκάλυψη της συνομιλίας δύο ηγετών που έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι δεν έχουν πρόθεση να εγκαταλείψουν την εξουσία όσα χρόνια κι αν περάσουν, επανέφερε στην δημοσιότητα τις φήμες περί κρυφών πειραμάτων.

Τα ρωσικά πειράματα μακροζωίας

Τμήματα της ρωσικής ελίτ, συμπεριλαμβανομένου του Πούτιν, έχουν δείξει εδώ και χρόνια το ενδιαφέρον τους για τη μακροζωία και την επιστήμη της παράτασης της ζωής.

Το 2024, ο Πούτιν έδωσε εντολή στους νομοθέτες να ιδρύσουν ένα ερευνητικό κέντρο που ονομάζεται New Health Preservation Technologies, αφιερωμένο στην καταπολέμηση της γήρανσης. Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη «τεχνολογιών που αποτρέπουν την κυτταρική γήρανση, νευροτεχνολογιών και άλλων καινοτομιών που αποσκοπούν στη διασφάλιση της μακροζωίας».

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα του ανεξάρτητου ρωσικού μέσου Meduza, ο Μιχαήλ Κοβάλτσουκ, μακροχρόνιος έμπιστος οικογενειακός συνεργάτης του Βλαντιμίρ Πούτιν, ηγείται της έρευνας της Ρωσίας για την αθανασία, ένα θέμα με το οποίο φέρεται να έχουν «εμμονή» αυτός και άλλες σημαντικές προσωπικότητες κοντά στο Κρεμλίνο. Το Meduza ανέφερε ότι η Κοβάλτσουκ έχει επενδύσει σε τεχνολογία εκτύπωσης οργάνων που χρησιμοποιεί κύτταρα που καλλιεργούνται σε εργαστήριο για την παραγωγή οργάνων αντικατάστασης.

Η μεγαλύτερη κόρη του Πούτιν, η ενδοκρινολόγος Μαρία Βοροντσόβα, έχει λάβει επιχορηγήσεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων από τη ρωσική κυβέρνηση για να μελετήσει την ανανέωση των κυττάρων και τρόπους παράτασης της ανθρώπινης υγείας και μακροζωίας και συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα γενετικής έρευνας που συνδέεται με την Κοβάλτσουκ. Όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις εναντίον της το 2022, το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι ηγούνταν προγραμμάτων γενετικής αξίας δισεκατομμυρίων που χρηματοδοτούνταν από το Κρεμλίνο.

Στην διάρκεια της μεγαλειώδους παρέλασης στην κεντρική πλατεία του Πεκίνου, ο Σι είπε στο πλήθος ότι ο κινεζικός λαός στέκεται σταθερά «στη σωστή πλευρά της ιστορίας» και ότι η Κίνα είναι ένα μεγάλο έθνος που «ποτέ δεν εκφοβίστηκε από κανέναν νταή» και είναι πλέον «ασταμάτητη». Ίσως ένα από τα «κρυφά» μηνύματα που έστελνε, είναι ότι ο ίδιος σκοπεύει να μείνει πολλά ακόμη χρόνια στο τιμόνι της χώρας για να την οδηγήσει στην απόλυτη παντοδυναμία. Και το γήρας, δεν θα επιτρέψει να τον εμποδίσει…

