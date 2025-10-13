Ένα σημάδι των καιρών που αλλάζουν – και μια επιχειρηματική απόφαση που αποτυπώνει μια ολόκληρη πολιτιστική καμπή. Μια κίνηση που σηματοδοτεί το τέλος της κοινοτικής μουσικής ανακάλυψης και μας καλεί να αναλογιστούμε πώς καταναλώνουμε, μοιραζόμαστε και βιώνουμε τη μουσική στην ψηφιακή εποχή.

Είναι το τέλος μιας εποχής για όσους πέρασαν πολύτιμα κομμάτια της παιδικής και εφηβικής τους ηλικίας περιμένοντας να δουν το νέο μουσικό βίντεο, ανυπομονώντας για τα αντίστροφα charts και απολαμβάνοντας όλα τα δώρα της ποπ κουλτούρας και της μόδας που πρόσφερε το MTV.

Ο γίγαντας της ψυχαγωγίας Paramount Global ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση ότι, μετά από 44 χρόνια συνεχούς μετάδοσης, ένας πολιτιστικός θεσμός θα κλείσει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η πρίζα θα τραβηχτεί σε πέντε αγαπημένα κανάλια: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live. Πρώτα θα κλείσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, πριν ακολουθήσουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Αυστραλία και η Βραζιλία.

Η απόφαση έρχεται εν μέσω επιθετικών μέτρων περικοπής κόστους από την Paramount Global, η οποία φέτος συγχωνεύεται με τη Skydance Media. Πέρα από τις οικονομικές πραγματικότητες, η κίνηση αντικατοπτρίζει και τον τρόπο με τον οποίο οι συνήθειες θέασης και κατανάλωσης μέσων έχουν αλλάξει δραματικά, με τους μουσικόφιλους να στρέφονται πλέον στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Τα κοινωνικά δίκτυα και οι υπηρεσίες streaming αποτελούν πλέον σκληρό ανταγωνισμό, καθώς τα τηλεοπτικά κανάλια δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν την ευελιξία και την εξατομίκευση που προσφέρουν οι νέες ψηφιακές εμπειρίες. Παρά το γεγονός ότι η μουσική τηλεόραση πρόσφερε μια αίσθηση κοινότητας που διαρκούσε δεκαετίες, αυτή η εμπειρία έχει αντικατασταθεί από πιο προσωπικούς τρόπους αλληλεπίδρασης με τη μουσική.

Το κλείσιμο των καναλιών θα βάλει τέλος σε μια κληρονομιά της ποπ κουλτούρας που ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 1981. Προφητικά, το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε στο MTV ήταν το “Video Killed The Radio Star” των The Buggles.

Ακολούθησαν εμβληματικές στιγμές της ποπ κουλτούρας: η πρεμιέρα του βίντεο του “Thriller” του Μάικλ Τζάκσον τον Δεκέμβριο του 1983, η υπεράσπιση των μαύρων καλλιτεχνών από τον Ντέιβιντ Μπάουι στο MTV News, το πρωτοποριακό ριάλιτι The Real World στις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι Nirvana που έφεραν το grunge στο mainstream με το βίντεο του “Smells Like Teen Spirit”, αλλά και οι διαμάχες όπως αυτή της Κόρτνεϊ Λαβ με τη Μαντόνα.

Το MTV ξεκίνησε να προβάλλεται στην Ευρώπη το 1987, με εκπομπές όπως το MTV Unplugged να γίνονται θεσμοί. Τα κανάλια κατάφεραν να μετατρέψουν τα μουσικά βίντεο σε καλλιτεχνικές προτάσεις, να ξεκινήσουν καριέρες, να φέρουν τη μόδα πέρα από σύνορα και να καθορίσουν τη νεανική κουλτούρα για δεκαετίες.

Μέχρι τη δεκαετία του 2010, η παραδοσιακή μουσική τηλεόραση είχε γίνει ξεπερασμένη, καθώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ροή κατά παραγγελία πήραν τη σκυτάλη.

Το εμπορικό σήμα του MTV θα συνεχίσει να υπάρχει ψηφιακά και μέσα από εκδηλώσεις όπως τα VMAs και τα EMAs. Ωστόσο, στις 31 Δεκεμβρίου 2025, η μουσική τηλεόραση όπως την γνώρισε η γενιά μας θα σταματήσει να υπάρχει για πάντα.

Πηγή: Euronews

