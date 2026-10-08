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Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιόμετρων από την Ουκρανία.

Πιο συγκεκριμένα, το διυλιστήριο βρίσκεται στο Ομσκ και το διαχειρίζεται η εταιρεία Gazpromneft, ενώ είχε δεχθεί επίθεση και τον Ιούλιο.

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Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού Στρατού με ανακοίνωση του στο Telegram, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης, αλλά αναφέρει ότι το εν λόγω διυλιστήριο προμηθεύει με καύσιμα τον ρωσικό στρατό.

Residents of Omsk began forming queues at gas stations after hearing the first sirens and explosions. pic.twitter.com/1s2OG6rGCw October 8, 2026

Το καλοκαίρι το διυλιστήριο διέκοψε την λειτουργία το μετά την επίθεση που δέχθηκε. Νωρίτερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ Βιτάλι Κότσενκο δήλωσε ότι μια βιομηχανική χώνη επλήγη από drone χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Η Ουκρανία, η οποία δέχεται έντονες επιθέσεις με πυραύλους και drones από τη Ρωσία, διεξάγει τη δική της εκστρατεία επιθέσεων με drones μεγάλων αποστάσεων εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου.

And thar she blows, the LARGEST refinery in Russia, at a distance of 2300km from Ukraine, with capacity of 440,000 barrels/day, burning after the long hand of Ukrainian justice descended upon the filth and squalor of Putin's savage hellscape.



Omsk! pic.twitter.com/STqwlWV1Ot — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 8, 2026

Footage from the Omsk region.



The FP-1 attack drones traveled over 2500 km to reach the target. pic.twitter.com/aeabE6Fnlo — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 8, 2026

Πηγή: ΑΠΕ