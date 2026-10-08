Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Ρωσίας που βρίσκεται στα βάθη της Σιβηρίας σε απόσταση περίπου 2.500 χιλιόμετρων από την Ουκρανία.
Πιο συγκεκριμένα, το διυλιστήριο βρίσκεται στο Ομσκ και το διαχειρίζεται η εταιρεία Gazpromneft, ενώ είχε δεχθεί επίθεση και τον Ιούλιο.
Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού Στρατού με ανακοίνωση του στο Telegram, δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιπτώσεις της επίθεσης, αλλά αναφέρει ότι το εν λόγω διυλιστήριο προμηθεύει με καύσιμα τον ρωσικό στρατό.
Το καλοκαίρι το διυλιστήριο διέκοψε την λειτουργία το μετά την επίθεση που δέχθηκε. Νωρίτερα ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ομσκ Βιτάλι Κότσενκο δήλωσε ότι μια βιομηχανική χώνη επλήγη από drone χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
Η Ουκρανία, η οποία δέχεται έντονες επιθέσεις με πυραύλους και drones από τη Ρωσία, διεξάγει τη δική της εκστρατεία επιθέσεων με drones μεγάλων αποστάσεων εναντίον στρατιωτικών, ενεργειακών και εμπορικών στόχων, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου.
Πηγή: ΑΠΕ