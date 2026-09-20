Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ουκρανία εξαπέλυσε την πιο μαζική επίθεση με drones και πυραύλους κατά της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τον βαλλιστικό πύραυλο Pelican.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν κρίσιμες εγκαταστάσεις της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας και υποδομές εφοδιαστικής αλυσίδας στη Μόσχα και στο Βορόνεζ.

Ο δήμαρχος της Μόσχας επιβεβαίωσε ζημιές στο τοπικό διυλιστήριο, αναφέροντας παράλληλα την κατάρριψη εκατοντάδων drones από τις ρωσικές δυνάμεις άμυνας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν δέκα διαφορετικοί τύποι όπλων, στην πλειονότητά τους εγχώριας ανάπτυξης, για την εκτέλεση της επίθεσης.

Τα ουκρανικά πλήγματα έχουν επηρεάσει σημαντικά τη ρωσική δυναμικότητα διύλισης πετρελαίου, προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων και αυξήσεις τιμών σε διάφορες περιοχές της χώρας.

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Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την πιο μαζική επίθεση με drones και πυραύλους κατά της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά βαλλιστικό πύραυλο Pelican. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε την ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν σημαντική εγκατάσταση της ρωσικής πετρελαϊκής βιομηχανίας και εγκατάσταση logistics. Όπως ανέφερε, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 10 διαφορετικοί τύποι όπλων, στην πλειονότητά τους εγχώριας ανάπτυξης.

Επλήγησαν μία από τις κύριες επιχειρήσεις της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Ρωσίας, μια εγκατάσταση εφοδιαστικής (logistics) στη Μόσχα και την περιφέρεια της Μόσχας, καθώς και μια επιχείρηση στην περιφέρεια του Βορόνεζ.

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Ukrainian President Zelensky said that during an attack on Moscow, Ukraine used its Pelican FP-7 ballistic missile for the first time. pic.twitter.com/KqM9bqk9ur — Visegrád 24 (@visegrad24) September 20, 2026

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε ξεχωριστά τα μέλη της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SSU), των Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων, της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών (GUR) και της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών.

Our long-range responses had a very significant impact in the Moscow region last night. One of Russia’s key oil industry facilities and the aggressor’s logistics facility were hit. These are billions of dollars that sustain the war machine. The systems used included FP-1, RZ-100,… pic.twitter.com/ka5mlDSgb7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Ο Pelican είναι βαλλιστικός πύραυλος μικρού βεληνεκούς, με εκτιμώμενη ακτίνα δράσης περίπου 350 χιλιομέτρων, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να πλήξει απευθείας τη Μόσχα..

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε στο κανάλι Telegram ότι η Ρωσία κατέρριψε περισσότερα από 1.600 drones από το Σάββατο, συμπεριλαμβανομένων 450 που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα.

«Η πρωτοφανής αυτή επίθεση σχεδιάστηκε σαφώς με στόχο τη διατάραξη των εκλογών», δήλωσε. «Ο αντίπαλος απέτυχε να το επιτύχει αυτό».

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Μια εγκατάσταση στο διυλιστήριο της Μόσχας υπέστη ζημιές κατά την επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Σομπιάνιν χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Αυτόπτες μάρτυρες του Reuters στη Μόσχα άκουσαν εκρήξεις και είδαν στήλες καπνού να υψώνονται από τον χώρο του διυλιστηρίου.

Τα ουκρανικά πλήγματα έχουν θέσει εκτός λειτουργίας σημαντικό μέρος της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου, προκαλώντας ελλείψεις σε πετρελαϊκά προϊόντα, αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και μεγάλες ουρές στα πρατήρια καυσίμων σε πολλές περιοχές, κατά μήκος των 11 ζωνών ώρας της χώρας.

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Το εργοστάσιο της Μόσχας, το οποίο έχει αποτελέσει στόχο επανειλημμένα, επεξεργάστηκε 11,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου το 2024, παράγοντας 2,9 εκατομμύρια τόνους βενζίνης και 3,2 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

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