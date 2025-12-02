Η Prada ανακοίνωσε την Τρίτη (2/12) ότι ολοκληρώνει την εξαγορά της Versace, ένα brand που ο ιταλικός όμιλος πολυτελείας δήλωσε ότι επιθυμούσε εδώ και πολύ καιρό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του cnn.com, η Prada υπέγραψε οριστική συμφωνία τον Απρίλιο για να αγοράσει τη Versace από την αμερικανική Capri Holdings για περίπου 1,3 δισ. ευρώ, αφού η πώληση της Capri στην Tapestry ακυρώθηκε λόγω παρέμβασης των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού.

Advertisement

Advertisement

Ο Λορέντζο Μπερτέλι, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Μιούτσια Πράντα και Πατρίτσιο Μπερτέλι, είπε στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει εκτελεστικός πρόεδρος της Versace μόλις ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση. Πρόσθεσε ότι η Prada επιδίωκε τη συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια.

«Υπήρχαν ήδη επαφές κατά την περίοδο του COVID, υπήρχαν συζητήσεις ακόμη και πριν από την προσπάθεια πώλησης της Capri στην Tapestry. Όταν εκείνη η συμφωνία κατέρρευσε λόγω ζητημάτων ανταγωνισμού, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία», είπε ο Λορέντζο Μπερτέλι» και πρόσθεσε ότι «ήταν κάτι που ετοιμαζόταν για πολύ καιρό».

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1978 από τον Τζιάνι Βερσάτσε στο Μιλάνο και πρόκειται για ένα brand γνωστό για την τολμηρή, λαμπερή αισθητική του, που θα ενταχθεί στις δύο βασικές ετικέτες του ομίλου – τη Prada και τη μικρότερη αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη Miu Miu – σηματοδοτώντας μια έντονη στρατηγική μεταστροφή για τον ιταλικό οίκο μόδας.

Ο Μπερτέλι, που πίεσε έντονα για την εξαγορά, είπε ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις: ότι δεν ήταν υπερβολικά ριψοκίνδυνη οικονομικά και ότι άξιζε, δεδομένου ότι το brand συγκαταλέγεται στα κορυφαία παγκοσμίως σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας.

Τον Μάρτιο, λίγες εβδομάδες πριν ανακοινωθεί η συμφωνία με την Prada, η Ντονατέλα Βερσάτσε παραιτήθηκε από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας, ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες στο τιμόνι. Ο Ντάριο Βιτάλε, μέχρι πρότινος διευθυντής σχεδίου στη Miu Miu, ανέλαβε τον ρόλο.

Πηγή: cnn.com