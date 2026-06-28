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Η παρουσία του παιδιού αποτέλεσε την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση συμμετοχής βρέφους σε τέτοιο επίπεδο, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις της συνύπαρξης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Η υπουργός επεδίωξε να καταδείξει ότι η μητρότητα δεν αποτελεί εμπόδιο στην καριέρα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των συντρόφων στην ανατροφή των παιδιών.

Αντίστοιχα περιστατικά παρουσίας βρεφών σε κοινοβουλευτικές αίθουσες διεθνώς έχουν προκαλέσει κατά καιρούς διαφορετικές αντιδράσεις, ανοίγοντας τον διάλογο για τη θεσμική στήριξη των εργαζόμενων γονέων.

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Έκπληξη προκάλεσε σε συνεδρίαση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα η παρουσία ενός βρέφους μόλις τριών μηνών ανάμεσα στους συμμετέχοντες, σε μια εικόνα που σπάνια συναντάται σε υψηλού επιπέδου πολιτικές συναντήσεις.

Το μωρό, ο μικρός Άνταμ, συνόδευσε στο Λουξεμβούργο τη Σουηδή υπουργό Κλιματικής Πολιτικής, Ρομίνα Πουρμοχτάρι, η οποία θέλησε με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει στην πράξη τη σημασία των πολιτικών που επιτρέπουν στους γονείς να συνδυάζουν την επαγγελματική τους πορεία με την οικογενειακή ζωή.

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Swedish climate minister Romina Pourmokhtari brought her infant son to an EU council meeting in Luxembourg to highlight the benefits of parental leave policies https://t.co/0qkUofqt17 pic.twitter.com/7Ro5IIKlyd — Reuters (@Reuters) June 25, 2026

Όπως ανέφερε η ίδια, η παρουσία του παιδιού της είχε σκοπό να δείξει στην πράξη ότι η μητρότητα δεν χρειάζεται να αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική δραστηριότητα, σημειώνοντας ότι αυτό προϋποθέτει και έναν σύντροφο που συμμετέχει ενεργά στις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συμβουλίου της ΕΕ, πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση κατά την οποία βρέφος παρευρέθηκε σε συνεδρίαση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Romina Pourmokhtari/ REUTERS

Η 30χρονη Ρομίνα Πουρμοχτάρι, η οποία έγινε η νεότερη υπουργός στην ιστορία της Σουηδίας όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2022, επέστρεψε πρόσφατα από άδεια μητρότητας. Την ίδια περίοδο, ο σύζυγός της βρίσκεται επίσης σε γονική άδεια και ταξίδεψε μαζί της στο Λουξεμβούργο ώστε να συμβάλει στη φροντίδα του παιδιού.

Η Σουηδία εφαρμόζει ένα από τα πιο εκτεταμένα συστήματα γονικής άδειας παγκοσμίως, το οποίο χρηματοδοτείται από υψηλή φορολογία και επιτρέπει συνολικά περίπου 16 μήνες αμειβόμενης άδειας, με μέρος αυτής να είναι αποκλειστικά δεσμευμένο για κάθε γονέα.

Οι λεγόμενες «μη μεταβιβάσιμες ημέρες» ή «μήνες του πατέρα» θεσπίστηκαν ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών. Η Σουηδή υπουργός τόνισε ότι τέτοιες πολιτικές, σε συνδυασμό με ευέλικτες μορφές εργασίας και πρόσβαση σε προσιτή φροντίδα παιδιών, συμβάλλουν στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης των γονέων και δημιουργούν κοινωνική και οικονομική αξία.

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Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο αναπληρωτής υπουργός Κλίματος της Πολωνίας σχολίασε ότι η παρουσία του βρέφους δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα, επισημαίνοντας πως «είναι κάτι φυσιολογικό και μέρος της ζωής».

🇸🇪 🇪🇺 Swedish minister brings baby to EU talks



Sweden's environment minister Romina Pourmokhtari brought her three-month-old baby to an EU meeting, in a barrier-breaking move she said showed it was possible to be both "a present minister and a present mother". pic.twitter.com/j2EhoQw2in — AFP News Agency (@AFP) June 25, 2026

Όταν η μητρότητα μπαίνει στη Βουλή: γυναίκες πολιτικοί με τα μωρά τους στα έδρανα

Γυναίκες πολιτικοί σε όλο τον κόσμο απέδειξαν ότι η μητρότητα μπορεί να συνυπάρξει με την πολιτική δράση, παίρνοντας τα μωρά τους μαζί τους ακόμα και μέσα στις αίθουσες των κοινοβουλίων. Οι εικόνες τους έγιναν viral και άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για τη στήριξη των εργαζόμενων μητέρων.

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Η Χάνα Στάινμιλερ, πολιτικός των Πρασίνων στη Γερμανία, τον Σεπτέμβριο του 2025 εκφώνησε ομιλία στο βήμα της γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής έχοντας το μωρό της σε μάρσιπο. Η ίδια ανέφερε ότι το μωρό κοιμόταν ήρεμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας και ότι δεν ήταν προγραμματισμένο να το έχει μαζί της.

Η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Γιούλια Κλόκνερ, επαίνεσε τη στιγμή, λέγοντας ότι η Στάινμιλερ χειρίστηκε την κατάσταση «εξαιρετικά». Η ίδια η πολιτικός τόνισε ότι το θέμα δεν πρέπει να μείνει μόνο σε συμβολικό επίπεδο, αλλά να συνοδευτεί από θεσμικές αλλαγές που θα βοηθούν τη συνύπαρξη επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Η Λαρίσα Γουότερς από την Αυστραλία έγινε σύμβολο το 2017, όταν φωτογραφήθηκε να αγορεύει στην Άνω Βουλή και ταυτόχρονα να θηλάζει την κόρη της, Alia. Ήταν η πρώτη γυναίκα πολιτικός της Αυστραλίας που θήλασε μωρό στην αίθουσα του Κοινοβουλίου μετά την αλλαγή της νομοθεσίας που το επέτρεψε.

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Στην Ιταλία, η βουλευτής Γκίλντα Σπορτιέλο εμφανίστηκε το 2023 στη Βουλή με τον δύο μηνών γιο της, τον οποίο θήλασε στα έδρανα. Ο προεδρεύων της συνεδρίασης, Τζόρτζιο Μουλέ, καλωσόρισε τον μικρό Φεντερίκο λέγοντας: «Είναι η πρώτη φορά, με την υποστήριξη όλων των κομμάτων. Τις καλύτερες ευχές στον Φεντερίκο για μακρά, ελεύθερη και ειρηνική ζωή».

Ωστόσο, υπήρξαν και διαφορετικές αντιδράσεις. Το 2019, η Δανέζα βουλευτής Μέτε Αμπιλγκόρντ αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αίθουσα του κοινοβουλίου μαζί με το πέντε μηνών μωρό της. Η πρόεδρος της Βουλής, Πία Κέρσγκορντ, της είπε: «Δεν είσαι ευπρόσδεκτη με το μωρό σου μέσα στον χώρο».

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Η Αμπιλγκόρντ εξήγησε ότι ήταν η πρώτη φορά που έφερνε το παιδί της στη Βουλή, καθώς δεν υπήρχε άλλη λύση εκείνη την ημέρα, ενώ σημείωσε πως «δεν είναι άλλωστε πρώτη φορά που βουλευτής παίρνει το παιδί της στη Βουλή».

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