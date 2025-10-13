Λίγες ημέρες μετά τις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και δείχνουν τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, σε τρυφερές στιγμές με την Κέιτι Πέρι, η πρώην σύζυγός του, Σόφι Γκρεγκουάρ Τριντό, ανάρτησε ένα συγκινητικό μήνυμα για την αγάπη και την απώλεια.

Η πρώην τηλεπαρουσιάστρια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε σκέψεις για το πόσο δύσκολο είναι να αφήνουμε πίσω όσα αγαπάμε, επισημαίνοντας πως η αγάπη δεν αφορά την κατοχή, αλλά την παρουσία.

«Μερικές φορές ξεχνάμε ότι τίποτα από όσα αγαπάμε δεν είναι γραφτό να κρατήσουμε. Οι άνθρωποι, τα μέρη, ακόμα και οι στιγμές που κάποτε μας φαίνονταν ατελείωτες. Ο χρόνος μάς ζητά να μην προσκολλούμαστε σε αυτά, αλλά εμείς το κάνουμε. Εγώ το κάνω, γιατί το να κρατιέμαι μου δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια από το να αφήνω να φύγει», έγραψε η Σόφι.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε:

«Η αγάπη δεν είχε ποτέ να κάνει με την κατοχή — είχε πάντα να κάνει με την παρουσία. Όταν αφήνουμε να φύγει αυτό που δεν μπορούμε να κρατήσουμε, δημιουργούμε χώρο για την αλήθεια της σύνδεσης, της οικειότητας και του μαθήματος που κρύβεται μέσα σε κάθε εμπειρία».

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι η απώλεια του πατέρα της το περασμένο έτος τη βοήθησε να αντιληφθεί τη βαθύτερη έννοια της αγάπης και της αποδοχής:

«Έχασα τον πατέρα μου πέρυσι και ένιωσα πως μαζί με τη θλίψη έρχεται και η χάρη. Ίσως το μεγαλύτερο δίδαγμα της αγάπης είναι αυτό — να στέκεσαι με ανοιχτή καρδιά απέναντι στην παροδικότητα. Να τιμάς ό,τι έχει περάσει και να εμπιστεύεσαι ότι, αφήνοντας τα πράγματα να φύγουν, στην πραγματικότητα τα διατηρείς μέσα σου».

Η Σόφι και ο Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Αύγουστο του 2023, ύστερα από 18 χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά – δύο γιους και μία κόρη.

Το μήνυμα της Σόφι ήρθε σε μια περίοδο αυξημένου ενδιαφέροντος για την προσωπική ζωή του Τζάστιν Τριντό, μετά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που τον συνέδεσαν με την παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, με φωτογραφίες που τους δείχνουν να ανταλλάσσουν φιλιά και αγκαλιές σε σκάφος.