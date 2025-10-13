Οι φωτογραφίες με το ζευγάρι να φιλιέται στο κατάστρωμα του γιοt, με τον Τριντό να βάζει χαριτωμένα το χέρι του στον δεξιό γλουτό της Κέιτι Πέρι, πυροδοτεί μία θύελλα δημοσιευμάτων και κουτσομπολιών που κάνουν το γύρο του κόσμου.

Οι φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν τον Ιούλιο, αφού η 40χρονη τραγουδίστρια, και ο 53 ετών πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, εθεάθησαν να δειπνούν μαζί στο πολυτελές εστιατόριο Le Violon στο Μόντρεαλ του Καναδά. Αυτό συνέβη ένα μήνα μετά την ανακοίνωση της Πέρι ότι χώρισε με τον Βρετανό ηθοποιό Ορλάντο Μπλουμ, 48 ετών.

(ΑΡΧΕΙΟ) Η Katy Perry και ο Orlando Bloom χώρισαν μετά από σχεδόν 10 χρόνια μαζί – αναφέρθηκε στις 25 Ιουνίου 2025.

«Χθες το βράδυ, πηγές από το περιβάλλον τους αποκάλυψαν ότι οι δύο τους έχουν κρυφή σχέση από τις αρχές του καλοκαιριού. Μια πηγή είπε: «Δεν έχουν καταφέρει να περάσουν πολύ χρόνο μαζί, καθώς εκείνη βρίσκεται σε περιοδεία, αλλά είναι συνεχώς σε επαφή — πάντα μέσω FaceTime και μηνυμάτων», γράφει σήμερα (13 Οκτωβρίου) η βρετανική «The Sun».

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ: Η Katy Perry στο κόκκινο χαλί στο Vanity Fair Oscar Party 2017 που πραγματοποιήθηκε στο Wallis Annenberg Center στο Μπέβερλι Χιλς, Καλιφόρνια, την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017. JAVIER ROJAS/PI

Η πηγή της Sun λέει για τον Τριντό : «Είναι λίγο σπασίκλας και δεν μπορεί να πιστέψει ότι κάποια τόσο διάσημη και λαμπερή όσο η Κέιτι ενδιαφέρεται για αυτόν, ενώ εκείνη είναι κολακευμένη που ένας τόσο σημαντικός πολιτικός θέλει να βγαίνει σε ραντεβού μαζί της».

Η βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, η γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό, ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο ιαπωνός πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε περιμένουν τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τους συναντήσει για μια οικογενειακή φωτογραφία στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Σαρλεβουά, Κεμπέκ, Καναδάς, 8 Ιουνίου 2018.

Η τραγουδίστρια, με μαγιό, και ο Τριντό χωρίς πουκάμισο, ήταν αγκαλιασμένοι σφιχτά όταν ένας επιβάτης σε παραπλέον τουριστικό σκάφος τράβηξε μια φωτογραφία και αναγνώρισε τον πρώην πρωθυπουργό από το τατουάζ του.

Η Κέιτι Πέρι χώρισε από τον σταρ των Πειρατών της Καραϊβικής, Ορλάντο Μπλου, με τον οποίο έχει μια κόρη ηλικίας 5 ετών, τον Ιανουάριο του 2025.