Το ΝΑΤΟ είναι ικανό να υπερασπιστεί «κάθε ίντσα» της Συμμαχίας σε περίπτωση επίθεσης, μα «το σχέδιο Α μας πρέπει να είναι πάντα αξιόπιστη αποτροπή» τόνισε ο Γερμανός πτέραρχος Ίνγκο Γκέρχαρτς, επικεφαλής της Joint Force Command του ΝΑΤΟ στο Μπρούνσουμ της Ολλανδίας, τονίζοντας πως η Ρωσία εκμεταλλεύεται μια «γκρίζα ζώνη» κάτω από το όριο του πολέμου και του Άρθρου 5 (συλλογική άμυνα) της Συμμαχίας.

Ο Γκέρχαρτς κάλεσε τη Γερμανία να εντείνει τις προσπάθειες για αποτροπή ενδεχόμενων μελλοντικών επιθέσεων, στο πλαίσιο μιας διήμερης συνδιάσκεψης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας στο Βερολίνο. «Η κύρια πρόκλησή μας είναι η αποτροπή, και η αποτροπή σήμερα και εναντίον όλων των ειδών καταπίεσης» πρόσθεσε.

The Commander, General Ingo Gerhartz, at the Berlin Security Conference: „NATO is capable of defending every inch of the Alliance in the event of an attack. But our plan A must always be credible deterrence.“#BSC25 pic.twitter.com/VqNzrYj95w — NATO Allied Joint Force Command Brunssum – JFCBS (@NATOJFCBS) November 18, 2025

«Για να μετατρέψουμε τις καθαρές επενδύσεις σε αποτροπή, οι θεσμοί πρέπει να αλλάξουν, οι διαδικασίες πρέπει να προσαρμοστούν και, το σημαντικότερο, όλη μας η κοινωνία πρέπει να συμμετέχει» σημείωσε. Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως η συζήτηση για το νέο μοντέλο στρατιωτικής υπηρεσίας στη Γερμανία έχει κρατήσει πολύ και ότι οι διαδικασίες προμηθειών εξοπλισμού είναι συχνά πολύ δαπανηρές, κάτι που η Ρωσία έχει καταλάβει. «Δείχνει πως η Γερμανία συνολικά δεν έχει φτάσει ακόμα τη στρατηγική ωριμότητα που απαιτούν οι καιροί μας» είπε.

Ο Γερμανός πτέραρχος ζήτησε επίσης να γίνουν συζητήσεις για μελλοντικές μεθόδους αποτροπής απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις- τη «γκρίζα ζώνη» που δεν καλύπτεται από το Άρθρο 5. «Πρέπει να επανεξετάσουμε την προσέγγισή μας στην αποτροπή» τόνισε.

Όπως σημείωσε, η Ρωσία δοκιμάζει τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ συνεχώς, με συντονισμένες προκλήσεις, που σταματούν λίγο πριν την ενεργοποίηση του Άρθρου 5, επιδιώκοντας μια βιαστική αντίδραση την οποία η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει μια κλιμάκωση: «Ξέρουν ότι κατανοούμε καλά τη συμβατική άμυνα, και ότι η αντίδραση σε δραστηριότητες της γκρίζας ζώνης είναι δυσκολότερες» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σκοπός των τακτικών αυτών, είπε, είναι η δημιουργία ρωγμών στην «ασπίδα» του ΝΑΤΟ, η πρόκληση διχασμού μεταξύ των συμμάχων, η πρόκληση διχασμού στις κοινωνίες και «να ωθηθούμε σε μια βιαστική αντίδραση που τους δίνει το πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό».

Με πληροφορίες από Deutsche Welle, United24Media