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Ιστορικό/ αρχαιολογικό χώρο ανακήρυξε η Τουρκία το πεδίο της μάχης του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος σημείωσε την πρώτη του μεγάλη νίκη επί των Περσών το 334 πΧ.

Σε ανάρτηση του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, τη Δευτέρα αναφερόταν πως «ασφαλίσαμε το πεδίο της μάχης του Γρανικού, σημείου καμπής που άλλαξε την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας. Το πεδίο μάχης του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος πέτυχε την πρώτη του μεγάλη νίκη επί των Περσών και άνοιξε τις πύλες για την εκστρατεία του στην Ασία, έχει επίσημα καταχωρηθεί ως “ιστορικός χώρος”. Ευρισκόμενος στη Μπίγκα του Τσανάκαλε, αυτός ο μοναδικός χώρος ιστορικής κληρονομιάς έχει προστατευτεί επίσημα δεδομένων αρχαιολογικών ευρημάτων και επιστημονικής έρευνας. Πιστεύω ότι αυτό το σημαντικό βήμα, που θα προσθέσει αξία στην πολιτιστική κληρονομιά, θα έχει σημαντική συμβολή στην ιστορική επιστήμη, τον πολιτιστικό τουρισμό και την ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών μας».

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Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı’nın gerçekleştiği alanı koruma altına aldık.



Büyük İskender’in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya’ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık “Tarihi Sit Alanı”… pic.twitter.com/sumIkh8QQX — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 8, 2026

Σημειώνεται πως η Τουρκία, αν και εκμεταλλεύεται τις ελληνικές αρχαιότητες για τουριστικούς σκοπούς, δεν αρέσκεται και πολύ να υποδεικνύει τα αρχαία ελληνικά ερείπια της Μικράς Ασίας ως ελληνικά – πόσο μάλλον τα βυζαντινά- προτιμώντας να αναδεικνύει «ρωμαϊκή» κληρονομιά. Η συγκεκριμένη στρατηγική δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένης της συστηματικής προσπάθειας για την «αναδημιουργία» της ιστορίας με σκοπό τη σύνθεση ενός «ένδοξου» παρελθόντος του τουρκικού λαού και τη «διασφάλιση» της τουρκικής εθνικής ταυτότητας, απου περιλαμβάνει οικειοποίηση της κληρονομιάς λαών και πολιτισμών που βρίσκονταν στη Μικρά Ασία από χιλιάδες χρόνια πριν την εμφάνιση των προερχόμενων από την κεντρική Ασία τουρκικών φύλων στην περιοχή (οι Σελτζούκοι Τούρκοι κατέφθασαν τον 11ο αιώνα και εδραιώθηκαν μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ το 1071 μΧ).