Η απόφαση της 21χρονης βραζιλιάνας καλονής Καμίλα Ροντρίγκες Καρντόσο, να εγκαταλείψει τον κόσμο της μόδας, τις πασαρέλες και τα καλλιστεία για να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο έχει προκαλέσει θλίψη στους θαυμαστές της που εκφράζουν τα συναισθήματά τους στα σόσιαλ.

Η Καμίλα, ένα από τα ανερχόμενα πρόσωπα στον χώρο της ομορφιάς στη Βραζιλία, ονομάζεται πλέον Αδελφή Εύα και ανήκει στη Συριακή Ορθόδοξη Εκκλησία της Βραζιλίας.

Advertisement

Advertisement

Kamila Rodrigues Cardoso, uma modelo e rainha da beleza brasileira de 21 anos, abandonou a carreira de modelo para se tornar freira, agora conhecida como Irmã Eva.

Ela viralizou recentemente após ser filmada vendendo artigos religiosos em um bar de Goiânia. pic.twitter.com/f860CR8GVG — 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝔽𝕒𝕥𝕠𝕤 (@inter_fatos) January 7, 2026

Σε βίντεο της το 2025, που συγκέντρωσε σχεδόν πέντε εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα X η Καμίλα εμφανίζεται χαμογελαστή με το μοναχικό της ένδυμα, μιλώντας για τη ζωή της σε αγροτική κοινότητα.

Η εμφάνισή της, ωστόσο, προκάλεσε και έντονη αμφισβήτηση. Η συγκεκριμένη εκκλησιαστική κοινότητα επιτρέπει το μακιγιάζ και τα βαμμένα νύχια, πρακτική που δεν συναντάται συνήθως στις καθολικές μοναχές. Αυτό στάθηκε αφορμή για σχόλια που έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη γνησιότητα της επιλογής της.

Kamila Rodrigues Cardoso, a 21-yr-old Brazilian model and beauty queen, abandoned her modeling career to become a Nun. pic.twitter.com/pJfh50qIzK — The Figen (@TheFigen_) January 23, 2026

«Αυτό το χαμόγελο και μόνο μου δείχνει ότι βρίσκεται σε κάποια αίρεση και το απολαμβάνει υπερβολικά», έγραψε ένας χρήστης. Άλλος σχολίασε: «Ανήκει στη Congregation of Sancta Dei Genitrix, η οποία δεν συνδέεται με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Επικεφαλής είναι ο Ορθόδοξος ιερέας Χοσέ Ριμπαμάρ Ρ. Ντίας. Χρειάζεται ψυχολογική και πνευματική βοήθεια». Υπήρξαν και πιο αιχμηρά σχόλια, όπως: «Δεν είναι μέλος μιας ανατριχιαστικής σχισματικής αίρεσης; Δεν είναι πραγματική μοναχή» ή «Μοναχή και ταυτόχρονα στο κινητό;».

Την ίδια στιγμή, αρκετοί χρήστες έσπευσαν να την υπερασπιστούν. «Το να αφήνεις τον κόσμο πίσω σου για να ακολουθήσεις τον Ιησού δεν είναι εύκολο. Είναι πραγματικά δυνατή», έγραψε μία γυναίκα. Άλλοι εμφανίστηκαν πιο επιφυλακτικοί, κάνοντας λόγο για «στημένη εικόνα», ενώ δεν έλειψαν και τα θετικά σχόλια, όπως: «Υπάρχουν περισσότερα στη ζωή από το να σε εκμεταλλεύονται».

Advertisement

Ποια είναι η Καμίλα Ροντρίγκες Καρντόσο

Πίσω από τον θόρυβο των social media, ωστόσο, κρύβεται μια βαθιά προσωπική διαδρομή. Η Καμίλα Ροντρίγκες Καρντόσο κατάγεται από την πόλη Πάτος ντε Μίνας και είχε στεφθεί νικήτρια στον διαγωνισμό Miss Continente Teen Sol Nascente. Θεωρούνταν φαβορί για μελλοντική συμμετοχή στα Miss Brazil και Miss Universe, ωστόσο πριν από τρία χρόνια αποσύρθηκε από τον χώρο των καλλιστείων έπειτα από έντονη προσωπική κρίση.

Όπως έχει η ίδια δηλώσει, ο κόσμος της μόδας δεν κατάφερε να καλύψει βαθιά συναισθηματικά κενά στη ζωή της, με καθοριστικό ρόλο να παίζει και ο θάνατος του πατέρα της σε μικρή ηλικία. «Το μόντελινγκ δεν γέμιζε πια την καρδιά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σημείο καμπής ήρθε κατά τη διάρκεια μιας Θείας Λειτουργίας, όταν –όπως περιγράφει– το φως που εξέπεμπε μια μοναχή την ώθησε να αναζητήσει έναν διαφορετικό δρόμο ζωής. Λίγο αργότερα, άφησε οριστικά τον χώρο της μόδας για να αφοσιωθεί στην μοναχική ζωή.

Advertisement