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Μπροστά σε περίπου 2.000 θεατές σε θερινό κινηματογράφο της Ρώμης, ο βετεράνος ηθοποιός Ίαν ΜακΚέλεν μίλησε για τη συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Avengers: Doomsday», δίνοντας παράλληλα μια πρώτη γεύση από τον ρόλο του στο νέο κεφάλαιο του Κινηματογραφικού Σύμπαντος της Marvel.

Η ταινία, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο, φέρνει στο προσκήνιο αγαπημένους χαρακτήρες των X-Men, με τον ΜακΚέλεν και τον Πάτρικ Στιούαρτ να επιστρέφουν στους εμβληματικούς ρόλους τους, εντασσόμενοι πλέον στο σύμπαν της Marvel.

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Το «Avengers: Doomsday», σε σκηνοθεσία των αδελφών Ρούσο, αποτελεί τη συνέχεια του «Avengers: Endgame» και είναι η 39η ταινία μεγάλου μήκους του κινηματογραφικού franchise που έχει κυριαρχήσει στο παγκόσμιο box office τα τελευταία χρόνια.

Αναφερόμενος στα γυρίσματα, ο ΜακΚέλεν μοιράστηκε με χιούμορ μια ιστορία από το πλατό, αποκαλύπτοντας ότι σε μία σκηνή κλήθηκε να προκαλέσει καταστροφή στο Νιου Τζέρσεϊ. Όπως είπε, οι σκηνοθέτες τού ζήτησαν να δείξει ακόμη μεγαλύτερη οργή, με αποτέλεσμα να αυτοσχεδιάσει φωνάζοντας το όνομα του Μαρ-α-Λάγκο, το θέρετρο του Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα προκαλώντας γέλια στο κοινό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ηθοποιός προλόγισε επίσης την αγαπημένη του ταινία «Monsieur Hulot’s Holiday» του Ζακ Τατί, θυμούμενος την πρώτη φορά που την παρακολούθησε ως έφηβος. Με συγκινητική διάθεση μίλησε για τον νεανικό του έρωτα, αποκαλύπτοντας ότι είχε δει την ταινία κρατώντας το χέρι ενός αγοριού με το οποίο ήταν ερωτευμένος.

Ο ΜακΚέλεν εξήρε τον κινηματογραφικό χαρακτήρα του κυρίου Ιλό, συγκρίνοντάς τον με ιστορικές μορφές της κωμωδίας, όπως ο Σαρλό του Τσάρλι Τσάπλιν και οι χαρακτήρες του Μπάστερ Κίτον, ενώ σημείωσε ότι αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη δημιουργία του Mr Bean.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι το επόμενο διάστημα θα ταξιδέψει στη Νέα Ζηλανδία για να επιστρέψει στον ρόλο του Gandalf στη νέα ταινία του σύμπαντος του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», με τίτλο «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum».

Η εμφάνισή του στη Ρώμη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Cinema in Piazza», μιας διοργάνωσης που συνδυάζει δωρεάν υπαίθριες προβολές και συζητήσεις με δημιουργούς και ηθοποιούς από τον χώρο του κινηματογράφου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ