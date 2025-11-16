Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν και σήμερα στο ηφαίστειο Σακουρατζίμαμε στην Ιαπωνία, το οποίο βρίσκεται στο μεγάλο νησί Κιούσου, στα δυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις λόγω του καπνού και της τέφρας που έχει φτάσει έως και 4,4 χιλιομέτρων στον αέρα.

🚨🇯🇵 SAKURAJIMA VOLCANO ERUPTS ASHFALL DISRUPTS FLIGHTS IN KYUSHU



Japan’s highly active Sakurajima volcano erupted three times early Sunday, sending a massive ash plume up to 4.4 km into the sky near Kagoshima in southern Kyushu.



🔹The Japan Meteorological Agency warned ash… pic.twitter.com/CjykI7Hn1N Advertisement Advertisement November 16, 2025

Το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo ενέφερε ότι το ηφαίστειο Σακουρατζίμα εξερράγη χθες εκτοξεύοντας τέφρα στον αέρα μετά από 13 μήνες φαινομενικής ηρεμίας.

A nighttime explosive eruption at Sakurajima volcano in Kagoshima, Japan, a few hours ago. pic.twitter.com/gBEzz48GVe November 15, 2025

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 30 πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της πόλης Καγκοσίμα ακυρώθηκαν λόγω της πτώσης της ηφαιστειακής τέφρας.

Η JMA ανέφερε ότι ηφαιστειακή τέφρα μετακινήθηκε βορειοανατολικά μετά την τελευταία έκρηξη και ότι αναμένει να πέσει σήμερα στην Καγκοσίμα, καθώς και στην κοντινή επαρχία Μιγιαζάκι.

Το Σακουρατζίμα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας και εκρήξεις ποικίλων βαθμών λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση. Το 2019 η εκτόξευση της τέφρας έφθασε σε ύψος έως και 5,5 χλμ.