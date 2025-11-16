Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν και σήμερα στο ηφαίστειο Σακουρατζίμαμε στην Ιαπωνία, το οποίο βρίσκεται στο μεγάλο νησί Κιούσου, στα δυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες πτήσεις λόγω του καπνού και της τέφρας που έχει φτάσει έως και 4,4 χιλιομέτρων στον αέρα.
Το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo ενέφερε ότι το ηφαίστειο Σακουρατζίμα εξερράγη χθες εκτοξεύοντας τέφρα στον αέρα μετά από 13 μήνες φαινομενικής ηρεμίας.
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 30 πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της πόλης Καγκοσίμα ακυρώθηκαν λόγω της πτώσης της ηφαιστειακής τέφρας.
Η JMA ανέφερε ότι ηφαιστειακή τέφρα μετακινήθηκε βορειοανατολικά μετά την τελευταία έκρηξη και ότι αναμένει να πέσει σήμερα στην Καγκοσίμα, καθώς και στην κοντινή επαρχία Μιγιαζάκι.
Το Σακουρατζίμα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας και εκρήξεις ποικίλων βαθμών λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση. Το 2019 η εκτόξευση της τέφρας έφθασε σε ύψος έως και 5,5 χλμ.