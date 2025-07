Αεροσκάφος Boeing 787 της Air India συνετρίβη χθες Πέμπτη πάνω σε κτίρια της πόλης Αχμενταμπάντ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της βορειοδυτικής Ινδίας, λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Λονδίνο, αφήνοντας μόνο έναν επιζώντα από τους 242 επιβαίνοντες και προκαλώντας τον θάνατο 20 και πλέον ανθρώπων στα κτίρια στα οποία προσέκρουσε πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

H Air India σε ανακοίνωσή της χθες βράδυ διευκρίνισε ότι από τους 242 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο, υπάρχουν 241 επιβεβαιωμένοι θάνατοι και ότι ο μοναδικός επιζήσας νοσηλεύεται.

Δημοσιογράφος του AFP είδε τις ινδικές ομάδες διάσωσης μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους που αναζητούσαν μέσα στα ερείπια νεκρούς.

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, ο Κανάν Ντεσάι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «265 πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», που σημαίνει ότι 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο έδαφος όταν το αεροπλάνο συνετρίβη σε κέντρο φιλοξενίας ιατρικού προσωπικού.

Λίγες ώρες νωρίτερα, δήλωνε ότι 41 άνθρωποι νοσηλεύονταν.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην Αχμενταμπάντ είδε ανθρώπους να περισυλλέγουν πτώματα και πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τη φλεγόμενη άτρακτο μετά την πρόσκρουση του Boeing 787-8 Dreamliner σε κτίρια γύρω στο μεσημέρι, ανάμεσα στο δημόσιο νοσοκομείο της πόλης και στη συνοικία Γκόντα Καμπ.

