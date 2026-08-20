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Η ηλικιωμένη, η οποία είναι παράλυτη, εντοπίστηκε από την οικογένειά της και μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας σε καλή κατάσταση παρά την εξάντλησή της.

Ο σεισμός έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 73 ανθρώπων, τον τραυματισμό 900 ατόμων και τον εκτοπισμό σχεδόν 60.000 κατοίκων από τις οικίες τους.

Οι προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας δυσχεραίνονται από τις ζημιές στο οδικό δίκτυο και το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής.

Η έντονη μετασεισμική δραστηριότητα με πάνω από 3.000 δονήσεις διατηρεί το αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους που φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους.

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Τρεις ημέρες μετά τον φονικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στην ανατολική Ινδονησία, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή μια 84χρονη γυναίκα, σε μια επιχείρηση που χαρακτηρίστηκε «θαύμα». Η Πολίνα Πόμπι είχε εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της στο χωριό Νιτουνγκλέα, στο νησί Φλόρες, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση του Σαββάτου.

Η πρόσβαση στην περιοχή είχε καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας κατολίσθησης, καθυστερώντας τις προσπάθειες διάσωσης. Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε την Τρίτη και απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τα συντρίμμια, προτού μεταφερθεί σε κέντρο υγείας. Ο σεισμός έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 73 νεκρούς, περισσότερους από 900 τραυματίες και σχεδόν 60.000 ανθρώπους χωρίς σπίτι.

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MUKJIZAT! 4 HARI TERTIMBUN RERUMPUAN RUMAH, NENEK LUMPUH DI NTT BERHASIL DIEVAKUASI SELAMAT 🙏😭



Kisah haru dan keajaiban nyata datang dari lokasi terdampak gempa NTT. Nenek Paulina Pobi, lansia sebatang kara berusia 84 tahun warga Desa Nitunglea, Pulau Palue, Kabupaten Sikka,… pic.twitter.com/qC3ZlCVViX — Sumatera Adil & Federal (@indepenSumatera) August 19, 2026

«Δεν μπορούσε να κινηθεί ή να μιλήσει»

Σύμφωνα με τον τοπικό αξιωματούχο Ρούντολφους Ρίμπα, η γυναίκα δεν μπορούσε να μετακινηθεί ή να καλέσει σε βοήθεια, καθώς ήταν παράλυτη.

«Επειδή ήταν παράλυτη, δεν μπορούσε να κινηθεί ή να μιλήσει, έτσι η οικογένειά της την εντόπισε τελικά την τέταρτη ημέρα», ανέφερε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίστηκε καλή, καθώς δεν είχε υποστεί τραυματισμούς. Οι διασώστες ανέφεραν ότι ήταν απλώς εξασθενημένη, καθώς δεν είχε φάει ή πιει νερό για αρκετές ημέρες.

«Μοιάζει εξωπραγματικό, σχεδόν σαν θαύμα», δήλωσε ο Ρίμπα.

Μάχη στα συντρίμμια και δυσκολίες στην ανθρωπιστική βοήθεια

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές της Φλόρες, με τα συνεργεία να ερευνούν τα κατεστραμμένα κτίρια για τυχόν εγκλωβισμένους. Παρότι ορισμένα καταστήματα και πρατήρια έχουν αρχίσει να λειτουργούν ξανά, πολλά σημεία παραμένουν γεμάτα συντρίμμια.

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Παράλληλα, στις σεισμόπληκτες περιοχές έχουν φτάσει συνολικά 398 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, που περιλαμβάνουν τρόφιμα, σκηνές, προσωρινά καταλύματα και δωρεές πολιτών. Η μεταφορά και διανομή τους, ωστόσο, παραμένει δύσκολη, καθώς το ορεινό έδαφος της Φλόρες και οι σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο δυσχεραίνουν σημαντικά την πρόσβαση.

Οι μετασεισμοί εντείνουν τον φόβο των κατοίκων

Οι αρχές συνεχίζουν να ενισχύουν τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης στις δυσπρόσιτες περιοχές, αξιοποιώντας στρατιωτικά αεροσκάφη, πλοία και επιπλέον προσωπικό. Ωστόσο, το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής εξακολουθεί να δυσκολεύει σημαντικά το έργο των συνεργείων.

Την ίδια ώρα, η σεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη. Από το Σάββατο έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 3.000 μετασεισμοί, με τουλάχιστον 86 να έχουν γίνει αισθητοί από τους κατοίκους.

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Οι συνεχείς δονήσεις έχουν εντείνει την ανασφάλεια των σεισμόπληκτων, με πολλούς να φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ακόμη και όταν αυτά δεν έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά.