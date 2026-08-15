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Νέος σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών συγκλόνησε την Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, μετά από το 7,7 Ρίχτερ σήμερα τα ξημερώματα που έχει προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 38 ανθρώπων και δεκάδες καταστροφές σε κτήρια.

Το επίκεντρο της δεύτερης δόνησης εντοπίσθηκε στο Πεματανάνγκσιανταρ, σε απόσταση 126 χιλιομέτρων της πρωτεύουσας Μεντάν στην δυτική Ινδονησία. Το εστιακό βάθος του σεισμού μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα.

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Το τεράστιο ινδονησιακό αρχιπέλαγος γνωρίζει αυξημένη και συχνή σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα εξαιτίας της θέσης του στον Δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού.

Παράλληλα, σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών έπληξε την βόρεια ακτή της Παπούας Νέας Γουινέας, ανακοίνωσε το Κέντρο Γεωεπιστημών της Γερμανίας. Το εστιακό του βάθος μετρήθηκε στα 10 χιλιόμετρα.