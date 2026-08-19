Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Ινδονησία έχει από τους αυστηρότερους νόμους κατά των ναρκωτικών παγκοσμίως, προβλέποντας ακόμη και θανατική ποινή για τους διακινητές, αν και τα τελευταία χρόνια έχει επιβάλει μία «παύση» στις εκτελέσεις.

Σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών στη χώρα, οι ινδονησιακές αρχές κατάσχεσαν 2,6 τόνους υγρής μεθαμφεταμίνης από πλοίο με σημαία Τανζανίας, ενώ προχώρησαν στη σύλληψη 10 μελών του πληρώματος.

Advertisement

Advertisement

Η Εθνική Υπηρεσία Ναρκωτικών της Ινδονησίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είχε προηγουμένως λάβει πληροφορίες πως ένα πλοίο, το οποίο είχε ξεκινήσει από το Σαραουάκ της Μαλαισίας και περνούσε μέσω της Θάλασσας Ανταμάν, ενδέχεται να μετέφερε ναρκωτικές ουσίες με προορισμό την Ινδονησία.

Σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές, οι άνδρες της υπηρεσίας εντόπισαν και αναχαίτισαν αργά τη Δευτέρα το MV Rain Maker, κοντά στο Μπενγκαλίς της επαρχίας Ριάου. Σύμφωνα με τις αρχές, το πλοίο χρησιμοποιούσε πλαστό όνομα.

«Κατά την επιθεώρηση του πλοίου εντοπίστηκαν 2,6 τόνοι μεθαμφεταμίνης, σε υγρή μορφή, αποθηκευμένοι σε οκτώ βαρέλια νερού και σε μία δεξαμενή νερού», δήλωσε ο αξιωματούχος της υπηρεσίας ναρκωτικών Ρόι Χάρντι Σιαχάαν.

Εκτός από τη μεθαμφεταμίνη, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι εντόπισαν στο πλοίο περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο παράνομα τσιγάρα.

Και τα 10 μέλη του πληρώματος που συνελήφθησαν είναι υπήκοοι Μιανμάρ.

Η νέα επιχείρηση έρχεται έναν χρόνο μετά τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών που είχε ανακοινώσει μέχρι τότε η Ινδονησία. Οι αρχές είχαν εντοπίσει δύο τόνους κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης κρυμμένους σε αλιευτικό σκάφος που κατευθυνόταν από τη Θάλασσα Ανταμάν προς το νησί Μπατάμ.

Advertisement

Πρόκειται, παράλληλα, για τη δεύτερη επιχείρηση μέσα στον Αύγουστο με στόχο πλοίο υπό σημαία Τανζανίας στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Στις 8 Αυγούστου, οι ινδονησιακές αρχές είχαν κατασχέσει 1,3 τόνους κεταμίνης από πλοίο που έπλεε στα ύδατα γύρω από τα νησιά Ριάου, κοντά στη Σιγκαπούρη.

Τότε είχαν συλληφθεί οκτώ μέλη του πληρώματος, εκ των οποίων επτά υπήκοοι Μιανμάρ και ένας υπήκοος Ταϊβάν.

Advertisement