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Η ίδια εξήγησε ότι έχει χάσει βάρος το τελευταίο διάστημα και επισήμανε την αντίφαση στον τρόπο που οι χρήστες κρίνουν τη γυναικεία εικόνα.

Παρά την έντονη κριτική και τις αδιάκριτες ερωτήσεις για την υγεία της, η νεαρή γυναίκα αρνήθηκε να επιτρέψει στα σχόλια αυτά να επηρεάσουν την αυτοπεποίθησή της.

Η Φράνσις έλαβε επίσης αρκετά μηνύματα συμπαράστασης από γυναίκες που ένιωσαν να ταυτίζονται με την παρουσία της στο διαδίκτυο.

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Αντιμέτωπη με πλήθος αρνητικών και προσβλητικών σχολίων βρέθηκε η 24χρονη Μπρίτζετ Φράνσις από την Αυστραλία, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο στο Instagram από βραδινή έξοδο με τις φίλες της. Η νεαρή δημιουργός περιεχομένου δέχθηκε επικρίσεις για το σώμα και την ενδυματολογική της επιλογή, ωστόσο αποφάσισε να απαντήσει δημόσια, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να επιτρέψει σε αγνώστους να επηρεάσουν την αυτοπεποίθησή της.

Στο επίμαχο βίντεο, η 24χρονη εμφανίζεται να χορεύει και να διασκεδάζει με την παρέα της, φορώντας ένα μαύρο τοπ με βαθύ ντεκολτέ. Η εμφάνισή της προκάλεσε αντιδράσεις, με ορισμένους χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά το ντύσιμό της και να αμφισβητούν αν το συγκεκριμένο ρούχο ταιριάζει στον σωματότυπό της.

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Η Μπρίτζετ, η οποία ασχολείται με τη δημιουργία περιεχομένου για τη μόδα και την υγιεινή ζωή στα social media, αποκάλυψε ότι αιφνιδιάστηκε από την έκταση των αντιδράσεων. Μάλιστα, ορισμένοι χρήστες τής έστειλαν προσωπικά μηνύματα, ρωτώντας την εάν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας.

Όπως εξήγησε σε δηλώσεις της στην News Corp, έχει χάσει σημαντικό βάρος το τελευταίο διάστημα, επισημαίνοντας την αντίφαση στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η γυναικεία εικόνα στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, εάν είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο παρουσιάζοντας την απώλεια κιλών της, πιθανότατα θα είχε δεχθεί συγχαρητήρια αντί για επικρίσεις σχετικά με την εμφάνισή της.

Παρά το γεγονός ότι τα σχόλια την έκαναν αρχικά να αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 24χρονη αποφάσισε να μην αφήσει την κριτική να κλονίσει την εικόνα που έχει για τον εαυτό της.

«Δεν ντρέπομαι για το σώμα μου και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αφήσω αγνώστους να καθορίζουν το πόσο άνετα αισθάνομαι μέσα σε αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη σημασία είχαν για εκείνη τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε από γυναίκες, οι οποίες την ευχαρίστησαν επειδή είδαν ένα άτομο με παρόμοιο σωματότυπο να εμφανίζεται με αυτοπεποίθηση στο διαδίκτυο.