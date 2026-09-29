Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Instagram εισήγαγε το εφέ «Pixel», το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να θολώνουν πρόσωπα ή αντικείμενα σε φωτογραφίες μέσω γραπτών εντολών.

Η λειτουργία χρησιμοποιείται συχνά για τη σταδιακή αποκάλυψη νέων συντρόφων, γνωστή ως «soft launch», επιτρέποντας στους χρήστες να κρατούν την ταυτότητα του άλλου ατόμου κρυφή.

Η τάση αυτή ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σημαντικού μέρους της Γενιάς Ζ, που επιλέγει τον σταδιακό διαμοιρασμό προσωπικών στιγμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τη δημοτικότητά του, το εργαλείο προκαλεί προβληματισμούς για ενδεχόμενες προστριβές μεταξύ συντρόφων σχετικά με την ιδιωτικότητα και τον τρόπο παρουσίασης της σχέσης τους.

Πέρα από τις προσωπικές σχέσεις, το εφέ εξυπηρετεί και πρακτικούς σκοπούς, όπως την προστασία της ιδιωτικότητας αγνώστων που εμφανίζονται τυχαία στο φόντο των φωτογραφιών.

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Πρώτα ήταν ένα… άγνωστο χέρι πάνω στο τραπέζι του δείπνου. Μετά ένα δεύτερο ποτήρι ποτού, ο προσεκτικά… κομμένος ώμος και η ύποπτα σκιά. Πλέον το Instagram δημιούργησε ένα νέο τρόπο να σε προδώσει ότι βγαίνεις με κάποιον άλλον/άλλη από το ταίρι σου.

Το νέο εφέ «Pixel» της δημοφιλούς πλατφόρμας σου επιτρέπει να θολώσεις ένα πρόσωπο ή ένα αντικείμενο σε ένα Story, περιγράφοντας τι θέλεις να γίνει δυσδιάκριτο μέσω μιας γραπτής εντολής. Το ίδιο το Instagram παρουσίασε τη λειτουργία συνδέοντάς την άμεσα με τις σχέσεις και το dating, με χαρακτηριστικό μήνυμα για όσους θέλουν να κάνουν «soft launch» της νέας τους σχέσης.

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Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με αυτή την πρακτική, μια «ήπια αποκάλυψη» (σ.σ solf launch) ενημερώνει τους ακόλουθούς σας ότι υπάρχει ένα νέο πρόσωπο στη ζωή σας, χωρίς να τους αποκαλύπτετε ακριβώς ποιος είναι. Μπορείτε να δημοσιεύσετε το χέρι του ή το πίσω μέρος του κεφαλιού του. Το εφέ «Pixel» προχωράει αυτή την ιδέα ένα βήμα παραπέρα: Όλοι μπορούν να δουν ότι το ραντεβού σας βρίσκεται στη φωτογραφία, αλλά η ταυτότητά του παραμένει μυστήριο.

Mολονότι η Meta δεν δημιούργησε το Pixel ειδικά για γνωριμίες, η δυνατότητά του να διατηρεί κάποιον ορατό ενώ κρύβει την ταυτότητά του το κατέστησε γρήγορα χρήσιμο για soft launch σε σχέσεις, αν και η διαθεσιμότητά του ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή και τον λογαριασμό.

Instagram now lets you blur people in your stories, which can help ‘soft launch’ a relationship. 👀 pic.twitter.com/Gwg7VD2okh — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) September 25, 2026

Το soft launch που ολοένα κερδίζει έδαφος στη Γενιά Ζ και οι κίνδυνοι να προδοθείς

Πρόσφατες έρευνες έδεικαν ότι υπάρχει κοινό για αυτό το είδος αποκάλυψης. Στοιχεία του Tinder που δημοσίευσε το Mashable το 2023 έδειξαν ότι το 26% των Βρετανών ηλικίας 18 έως 34 ετών προτιμά να αποκαλύπτει σταδιακά έναν νέο σύντροφο στο διαδίκτυο, σε σύγκριση με το 8% που προτιμά μια μεγάλη ανακοίνωση. Σε μια πρόσφατη έρευνα του Tinder, το 46% των ανύπαντρων χρηστών των κοινωνικών δικτύων της Γενιάς Ζ στις ΗΠΑ δήλωσαν ότι αποκαλύπτουν τις σχέσεις τους σταδιακά, ενώ το 37% δήλωσαν ότι τις παρουσιάζουν με… πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Φυσικά, το να πιξελιάζεις την εικόνα ενός ραντεβού αποτελεί από μόνο του μια μορφή ανακοίνωσης, και υπήρξαν προβλέψεις ότι η νέα λειτουργία του Instagram θα μπορούσε να προκαλέσει καβγάδες μεταξύ ζευγαριών για ευνόητους λόγους.

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Σε ένα νήμα του r/popculturechat σχετικά με τη λειτουργία αυτή, ένας σχολιαστής ρώτησε αν ένας θολωμένος σύντροφος βρίσκεται σε «πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων». Ένας άλλος συνόψισε την ελκυστικότητα, ή την έλλειψή της, ως εξής: «Για όταν θέλεις να μοιραστείς φωτογραφίες, αλλά όχι πραγματικά». Κάποιος άλλος μπορούσε ήδη να προβλέψει το επιχείρημα: «Tσακωμοί για το γιατί κάποιος θόλωσε τον άλλον θα ξεσπάσουν σε 3… 2… 1».

Instagram launches a new AI Pixel tool that lets users blur people in their Stories, letting them control exactly how pixelated someone appears



Perfect for soft launching a relationship without fully revealing who you're with pic.twitter.com/Wvw0HNldhI — internet hall of fame (@InternetH0F) September 25, 2026

Το pixel δεν αφορά μόνο τις νέες σχέσεις



Υπάρχει βέβαια και μια άλλη επιλογή: να κρατήσετε τη σχέση σας εκτός Instagram. Σε μια έρευνα του 2024 σε 1.000 ενήλικες της Γενιάς Ζ και της γενιάς των millennials, το 45% δήλωσε ότι δεν μοιράζεται τις σχέσεις του στο διαδίκτυο ή δεν χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα. Η ίδια έρευνα διαπίστωσε ότι ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, τόσο της δικής τους όσο και του συντρόφου τους, ήταν ο κύριος λόγος που ανέφεραν οι ερωτηθέντες για την «ήπια» δημοσιοποίηση της σχέσης τους. Για ορισμένα ζευγάρια, η μερική αποκάλυψη μοιάζει με μια άνετη μέση λύση. Για άλλα, μπορεί να επιφέρει περισσότερη προσοχή από όση επιθυμούν.

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Το Pixel έχει επίσης χρήσεις που δεν σχετίζονται με τις σχέσεις. Μπορείτε να θολώσετε το πρόσωπο ενός παιδιού σε μια οικογενειακή φωτογραφία ή να καλύψετε έναν άγνωστο που βρέθηκε στο φόντο. «Αυτό έχει περισσότερο νόημα για άτομα στο φόντο της φωτογραφίας σας που δεν έδωσαν τη συγκατάθεσή τους να εμφανιστούν σε μια φωτογραφία που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο», έγραψε ένας σχολιαστής στο Reddit.

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