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Η 52χρονη δήλωσε σοκαρισμένη από τη διάγνωση, την οποία έμαθε λίγο μετά την ανάγνωση δημοσιεύματος για την υγεία της συζύγου του Ματ Ντέιμον.

Εκπρόσωπος της Πίπεν δεν προέβη σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας της, παρά την επικοινωνία των μέσων ενημέρωσης.

Στο παρελθόν η Πίπεν είχε αναφερθεί δημόσια σε αλλεργική αντίδραση που προκλήθηκε από ιατρική θεραπεία στο πρόσωπό της κατά το προηγούμενο έτος.

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Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της προκάλεσε η αποκάλυψη της Λάρσα Πίπεν, η οποία γνωστοποίησε ότι διαγνώστηκε με εγκεφαλικό ανεύρυσμα. Η 52χρονη τηλεοπτική προσωπικότητα και πρώην σύζυγος του θρύλου του NBA, Σκότι Πίπεν, μοιράστηκε τη δυσάρεστη είδηση μέσω Instagram Story, αποκαλύπτοντας ότι έμαθε για τη διάγνωσή της μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

Αφορμή για την ανάρτησή της στάθηκε ένα δημοσίευμα σχετικά με τη σύζυγο του Ματ Ντέιμον, Λουσιάνα Μπαρόζο, η οποία είχε υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το 2024.

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«Διαγνώστηκα με εγκεφαλικό ανεύρυσμα χθες και ξυπνάω σήμερα βλέποντας αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά η Πίπεν, προσθέτοντας: «Έχω σοκαριστεί».

Η Page Six επικοινώνησε με τον εκπρόσωπό της, προκειμένου να λάβει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της, χωρίς να έχει γίνει γνωστή κάποια περαιτέρω διευκρίνιση.

Τι είναι το εγκεφαλικό ανεύρυσμα

Το εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι μια διόγκωση σε αιμοφόρο αγγείο του εγκεφάλου, η οποία δημιουργείται όταν εξασθενεί ένα σημείο του τοιχώματός του. Σε περίπτωση ρήξης, μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία στον εγκέφαλο, μια ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση που απαιτεί επείγουσα ιατρική αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με την κλινική Mayo, η ρήξη ενός ανευρύσματος μπορεί να αποβεί απειλητική για τη ζωή, καθώς η αιμορραγία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα.

Η προηγούμενη περιπέτεια με την εμφάνισή της

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Λάρσα Πίπεν αναφέρεται δημόσια σε ένα πρόβλημα υγείας. Τον Αύγουστο του 2025 είχε αποκαλύψει ότι μια αλλεργική αντίδραση στη θεραπεία PRP είχε προκαλέσει πρήξιμο στο πρόσωπό της, μετά τα σχόλια που είχαν προκληθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την αλλαγή στην εμφάνισή της.

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Η συγκεκριμένη θεραπεία χρησιμοποιεί αιμοπετάλια από το αίμα του ίδιου του ασθενούς, με στόχο την επούλωση και την αποκατάσταση των ιστών.

Η Πίπεν υπήρξε παντρεμένη για περισσότερα από 20 χρόνια με τον Σκότι Πίπεν, με τον οποίο απέκτησε τέσσερα παιδιά. Στη συνέχεια διατηρούσε σχέση με τον Μάρκους Τζόρνταν, γιο του Μάικλ Τζόρνταν, ενώ από τις αρχές του 2025 βρίσκεται σε σχέση με τον μπασκετμπολίστα Τζεφ Κόμπι.

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Μάλιστα, τον Ιούλιο του 2025 είχε αποκαλύψει ότι οι δυο τους συζητούσαν ακόμη και το ενδεχόμενο αρραβώνα, ενώ είχε εκφράσει τον ενθουσιασμό της για τη σχέση του συντρόφου της με τα παιδιά της.