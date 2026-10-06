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Στις 6 Οκτωβρίου 2010 δύο νέοι μηχανικοί, ο Αμερικανός Κέβιν Σίστρομ και ο γεννημένος στη Βραζιλία Μάικ Κρίγκερ, παρουσίασαν μία εφαρμογή που αρχικά είχε έναν εξαιρετικά απλό σκοπό: να επιτρέπει στους χρήστες κινητών τηλεφώνων να φωτογραφίζουν, να εφαρμόζουν φίλτρα και να μοιράζονται αμέσως τις εικόνες τους.

Το όνομά της ήταν Instagram, ένας συνδυασμός των λέξεων «instant camera» και «telegram». Κανείς τότε δεν μπορούσε εύκολα να προβλέψει ότι αυτή η εφαρμογή θα εξελισσόταν σε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες επικοινωνίας στην ιστορία του Διαδικτύου.

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Η ανάπτυξη ήταν εντυπωσιακή σχεδόν από τις πρώτες ώρες. Το Instagram συγκέντρωσε περίπου 25.000 χρήστες την πρώτη ημέρα και μέσα σε λίγους μήνες ο αριθμός τους μετριόταν ήδη σε εκατομμύρια.

Η μεγάλη επιχειρηματική στιγμή ήρθε τον Απρίλιο του 2012. Το Facebook του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε την εξαγορά του Instagram έναντι περίπου 1 δισ. δολαρίων, ποσό που τότε προκάλεσε έκπληξη, καθώς η εταιρεία ήταν ακόμη μικρή και δεν διέθετε ουσιαστικά έσοδα. Εκ των υστέρων, η συμφωνία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εξαγορές στην ιστορία της τεχνολογίας.

Από τις φωτογραφίες στα Stories και τα Reels

Το Instagram δεν έμεινε μια εφαρμογή φωτογραφιών. Πρόσθεσε βίντεο, Stories, ιδιωτικά μηνύματα, ζωντανές μεταδόσεις, δυνατότητες ηλεκτρονικού εμπορίου και τελικά τα Reels, τα σύντομα κάθετα βίντεο που αποτέλεσαν την απάντηση στην εκρηκτική ανάπτυξη του TikTok.

Ο επικεφαλής του Instagram, Άνταμ Μοσέρι, έχει αναφέρει ότι μεγάλο μέρος της ανάπτυξης της πλατφόρμας προέρχεται από τα Reels, τα προσωπικά μηνύματα και το σύστημα προτάσεων περιεχομένου. Η αλλαγή αυτή μετέτρεψε σταδιακά το Instagram από ένα ψηφιακό φωτογραφικό άλμπουμ σε μία τεράστια μηχανή βίντεο, επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και διαφήμισης.

Το απίστευτο νούμερο: 3 δισεκατομμύρια

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Τον Σεπτέμβριο του 2025 ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ανακοίνωσε ότι το Instagram είχε φτάσει πλέον τα 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον μήνα. Το Instagram είχε περάσει το ορόσημο του ενός δισεκατομμυρίου χρηστών το 2018, ενώ η Meta είχε ανακοινώσει περισσότερους από δύο δισεκατομμύρια μηνιαίους χρήστες το 2022.

Με άλλα λόγια, μία εφαρμογή που δημιουργήθηκε από δύο ανθρώπους το 2010 έφτασε μέσα σε δεκαπέντε χρόνια να χρησιμοποιείται κάθε μήνα από αριθμό λογαριασμών αντίστοιχο με περισσότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού.

Και στην Ελλάδα εκατομμύρια χρήστες

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Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η παρουσία του Instagram και στην Ελλάδα. Τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2026 δείχνουν ότι η δυνητικά προσβάσιμη μέσω διαφήμισης κοινότητα του Instagram στην Ελλάδα υπολογίζεται σε περίπου 5,36 εκατομμύρια λογαριασμούς. Πρόκειται για εκτίμηση βάσει διαφημιστικών εργαλείων και όχι για επίσημη καταμέτρηση μοναδικών ανθρώπων.

Από αυτούς περίπου 53,1% είναι γυναίκες και 46,9% άνδρες, ενώ η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα είναι εκείνη των 25 έως 34 ετών, με περίπου 1,48 εκατομμύρια χρήστες.

Με διαφορετική μεθοδολογία, τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Digital Services Act καταγράφουν περίπου 6,7 εκατομμύρια μέσους μηνιαίους ενεργούς αποδέκτες του Instagram στην Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι δύο αριθμοί δεν είναι άμεσα συγκρίσιμοι, επειδή χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς.

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Μία ολόκληρη οικονομία γεννήθηκε μέσα στο Instagram

Η εφαρμογή δημιούργησε και ένα επάγγελμα που πριν από λίγα χρόνια ουσιαστικά δεν υπήρχε: τον influencer. Διάσημοι, αθλητές, τραγουδιστές, ηθοποιοί, μοντέλα αλλά και εντελώς άγνωστοι άνθρωποι απέκτησαν εκατομμύρια ακολούθους και δημιούργησαν προσωπικές επιχειρήσεις γύρω από την παρουσία τους στα social media.

Παράλληλα, εκατομμύρια επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το Instagram για να διαφημίζουν προϊόντα, υπηρεσίες, εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταξίδια, μόδα και ψυχαγωγία. Η Meta δεν δημοσιοποιεί χωριστά τα έσοδα του Instagram, αλλά το Instagram αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της τεράστιας διαφημιστικής δραστηριότητας του ομίλου.

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Η σκοτεινή πλευρά της επιτυχίας

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Η τεράστια εξάπλωση του Instagram έφερε και έντονη συζήτηση για τις συνέπειες των κοινωνικών δικτύων. Η συνεχής σύγκριση με επεξεργασμένες εικόνες, η αναζήτηση των likes, η πίεση για προβολή μιας «τέλειας ζωής», η παραπληροφόρηση, οι απάτες, το cyberbullying και η προστασία των ανηλίκων έχουν βρεθεί στο επίκεντρο δημόσιων και θεσμικών συζητήσεων.

Το Instagram έχει ενισχύσει τους μηχανισμούς προστασίας, τις ρυθμίσεις για ανηλίκους και τα εργαλεία ελέγχου του περιεχομένου, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί πλέον μέσα στο αυστηρότερο πλαίσιο του Digital Services Act.

Από μία φωτογραφία σε μία παγκόσμια γλώσσα

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Στις 6 Οκτωβρίου 2010 ο Σίστρομ και ο Κρίγκερ δεν παρουσίασαν απλώς άλλη μία εφαρμογή για κινητά. Χωρίς ίσως να το γνωρίζουν εκείνη τη στιγμή, άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος παρουσιάζει τη ζωή του στους άλλους.

Το τετράγωνο φωτογραφικό κάδρο των πρώτων χρόνων έγινε Stories, Reels, influencers, διαφημίσεις, επιχειρήσεις και μία τεράστια παγκόσμια αγορά. Από δύο δημιουργούς το 2010, το Instagram έφτασε σε περισσότερους από 3 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες τον μήνα.

Πηγές

Reuters – Instagram reaches 3 billion monthly active users

Meta

NapoleonCat – Instagram users in Greece

Social Media Transparency – Greece