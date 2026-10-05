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Ένα 12χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή της στη Βαλτιμόρη κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας που φέρεται να αφορούσε μια θέση στάθμευσης, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης.

Το κορίτσι βρέθηκε ανάμεσα στα πυρά δύο ανδρών, οι οποίοι, σύμφωνα με την αστυνομία, τσακώνονταν για μια θέση στάθμευσης σε πάρκο όπου παιδιά έπαιζαν αμερικανικό ποδόσφαιρο. Εκτός από το νεαρό κορίτσι, μια γυναίκα βρέθηκε επίσης τραυματισμένη από σφαίρες όταν έφτασε στο σημείο η αστυνομία.

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Δύο άνδρες διακομίστηκαν επίσης σε νοσοκομεία της περιοχής με τραύματα που πιστεύεται ότι σχετίζονται με το περιστατικό των πυροβολισμών, ανέφερε η αστυνομία.

Η αστυνομία αναζητά τουλάχιστον δύο υπόπτους, δήλωσε ο Αρχηγός της Αστυνομίας της Βαλτιμόρης, Richard Worley, σε συνέντευξη Τύπου. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις. «Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπήρξε κάποιου είδους διαφωνία ανάμεσα σε δύο δειλούς», δήλωσε ο Worley. «Άνοιξαν πυρ ο ένας εναντίον του άλλου. Μέσα στα διασταυρούμενα πυρά, μια 12χρονη κοπέλα, η οποία πιθανότατα βρισκόταν εκεί για να παρακολουθήσει αγώνα ποδοσφαίρου, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε».

Ο Worley δήλωσε ότι το κορίτσι —τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την αστυνομία— δεν ήταν ο στόχος των πυροβολισμών.

Το κορίτσι διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρό κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο. Τα άλλα τρία άτομα που τραυματίστηκαν φέρουν τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για το περιστατικό και έχουν ζητήσει από τυχόν μάρτυρες να δώσουν πληροφορίες στην αστυνομία.

Παραμένει ασαφές πόσοι πυροβολισμοί ρίχθηκαν, δήλωσε ο Worley. «Δύο ενήλικοι άνδρες διαπληκτίστηκαν και τώρα ένα 12χρονο παιδί έχει χαθεί», δήλωσε ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης, Brandon Scott, στη συνέντευξη Τύπου. «Δεν θα έπρεπε ποτέ να χρειαστεί να πούμε κάτι τέτοιο. Αυτό που συνέβη εδώ σήμερα είναι ένα από τα πιο αποτρόπαια πράγματα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου».