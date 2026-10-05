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Ο έφηβος ανέμειξε χημικές ουσίες στη σχολική καφετέρια προκαλώντας την εκκένωση του κτιρίου και τον τραυματισμό αρκετών ατόμων, ενώ ο ίδιος νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι αρχές είχαν εντοπίσει προηγουμένως ανησυχητικές συμπεριφορές του μαθητή σχετικά με εκρηκτικά και βίαιες πράξεις, οδηγώντας σε εμπεριστατωμένη έρευνα από ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Η εισαγγελία επιδιώκει πλέον τη δίκη του ανηλίκου ως ενήλικα, επικαλούμενη τη σοβαρότητα των αδικημάτων και τον κίνδυνο που διατρέχει η κοινωνία.

Ο έφηβος λαμβάνει επί του παρόντος θεραπεία σε κλειστή δομή ψυχικής υγείας, ενώ οι συνήγοροί του αρνούνται τις κατηγορίες που του έχουν αποδοθεί.

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Σε σοβαρή ποινική υπόθεση εξελίχθηκε το περιστατικό με χημικές ουσίες που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο σε σχολείο του Πόρτλαντ, στο Όρεγκον. Ένας 15χρονος μαθητής του Benson Polytechnic High School βρίσκεται αντιμέτωπος με 19 ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εγχώρια τρομοκρατία και πολλαπλές απόπειρες ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανήλικος έφερε χημικές ουσίες από το σπίτι του και τις ανέμειξε μέσα στη σχολική καφετέρια στις 8 Σεπτεμβρίου. Από την αντίδραση απελευθερώθηκαν επικίνδυνα αέρια, με τον ίδιο τον μαθητή να καταρρέει και να μεταφέρεται σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

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«Η ασφάλεια στα σχολεία μας δεν είναι κάτι που μπορεί να τεθεί υπό διαπραγμάτευση», δήλωσε ο εισαγγελέας της περιφέρειας Μαλτνόμα, Νέιθαν Βάσκεζ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Η βία ή η απειλή βίας σε ένα σχολείο δεν μένει μέσα στο κτίριο. Ακολουθεί τις οικογένειες στο σπίτι, μένει μαζί τους στο οικογενειακό τραπέζι».

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι είχαν εντοπιστεί και πριν από το περιστατικό «ανησυχητικές συμπεριφορές και δηλώσεις» του εφήβου, που σχετίζονταν με επικίνδυνες χημικές ουσίες, εκρηκτικά και βίαιες πράξεις.

Οι 19 κατηγορίες

Επειδή πρόκειται για ανήλικο, τα στοιχεία της ταυτότητάς του δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Το κατηγορητήριο, ωστόσο, περιλαμβάνει συνολικά 19 αδικήματα.

Συγκεκριμένα, ο 15χρονος αντιμετωπίζει:

10 κατηγορίες για απόπειρα διακεκριμένης ανθρωποκτονίας

1 κατηγορία για απόπειρα φόνου πρώτου βαθμού

1 κατηγορία για απόπειρα φόνου δεύτερου βαθμού

1 κατηγορία για εγχώρια τρομοκρατία πρώτου βαθμού

1 κατηγορία για εγχώρια τρομοκρατία δεύτερου βαθμού

κατηγορίες για παράνομη κατασκευή καταστροφικού μηχανισμού

κατηγορία για παράνομη κατοχή καταστροφικού μηχανισμού

κατοχή όπλου σε δημόσιο κτίριο

παράνομη χρήση όπλου

πρόκληση κινδύνου για τη ζωή άλλου ανθρώπου.

Οι συνήγοροι του εφήβου αρνούνται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναφορές, ο 15χρονος λαμβάνει θεραπεία σε κλειστή δομή ψυχικής υγείας.

Ζητούν να δικαστεί ως ενήλικας

Η εισαγγελία της κομητείας Μαλτνόμα έχει ανακοινώσει ότι θα επιδιώξει να μεταφερθεί η υπόθεση από το δικαστήριο ανηλίκων στο δικαστήριο ενηλίκων, επικαλούμενη τη σοβαρότητα των κατηγοριών και τον κίνδυνο που, σύμφωνα με την ίδια, προκύπτει από την υπόθεση.

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«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: είναι έφηβοι, αλλά παραμένουν παιδιά και δικαιούνται ένα ασφαλές περιβάλλον», δήλωσε ο Βάσκεζ.

Ο εισαγγελέας άσκησε παράλληλα κριτική στο σύστημα δικαιοσύνης ανηλίκων του Όρεγκον, επισημαίνοντας ότι η εποπτεία μπορεί να σταματήσει όταν ένας νέος συμπληρώσει τα 25 χρόνια, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα ορισμένων αδικημάτων για τα οποία έχει καταδικαστεί.

«Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος», υπογράμμισε ο Βάσκεζ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να μην λαμβάνεται επαρκώς υπόψη ο κίνδυνος που μπορεί να εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η κοινωνία από κάποιον που έχει καταδικαστεί για πολλαπλές απόπειρες ανθρωποκτονίας ή εγχώρια τρομοκρατία.

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Τι συνέβη στη σχολική καφετέρια

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8:30 το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν αρκετοί μαθητές και εκπαιδευτικοί βρίσκονταν στη σχολική καφετέρια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος είχε φέρει χημικές ουσίες από το σπίτι και τις ανακάτεψε μέσα στο σχολείο. Η αντίδραση προκάλεσε την έκλυση επικίνδυνων αερίων, με τον μαθητή να καταρρέει. Οι εκπαιδευτικοί απομάκρυναν τους υπόλοιπους μαθητές, ενώ η σχολική νοσοκόμα άρχισε να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες πριν φτάσουν οι διασώστες.

Ο έφηβος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και τελικά επέζησε.

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«Εκείνες οι πρώτες στιγμές ήταν καθοριστικές για να αποτραπούν χειρότερες συνέπειες και απώλειες ζωών», σημείωσε ο Σένινγκ.

Περισσότεροι από 100 μαθητές και μέλη του προσωπικού εξετάστηκαν μετά την εκκένωση του σχολείου, ενώ τουλάχιστον επτά άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

Εντοπίστηκε υδρόθειο

Οι αρχικές αναλύσεις των αρχών έδειξαν την παρουσία υδροθείου, ενός ιδιαίτερα τοξικού αερίου.

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Ο επικεφαλής της ειδικής ομάδας εξουδετέρωσης εκρηκτικών, Τζιμ ΝτεΦρέιν, ανέφερε ότι η εκτίμηση αυτή επιβεβαιώθηκε από ειδική ομάδα της Εθνοφρουράς του Όρεγκον. Δείγματα εστάλησαν στη συνέχεια σε εργαστήριο του FBI για περαιτέρω εξέταση.

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Παράλληλα, οι ομοσπονδιακές αρχές εξετάζουν ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν από το σπίτι του εφήβου, στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό.

Νεότερες δικαστικές αναφορές κάνουν λόγο και για άλλα χημικά που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης, ενώ οι ακριβείς συνθήκες και ο σκοπός της ανάμειξης παραμένουν αντικείμενο της έρευνας.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το ιστορικό του 15χρονου, τις ηλεκτρονικές συσκευές του και τον τρόπο με τον οποίο προμηθεύτηκε τις χημικές ουσίες.

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Ο εισαγγελέας έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ασκηθούν επιπλέον διώξεις, εφόσον η έρευνα αποκαλύψει ότι άλλα πρόσωπα είχαν εμπλοκή στην υπόθεση.

Η Αστυνομία του Πόρτλαντ, το FBI, η ATF και ειδικές μονάδες αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών συμμετέχουν στην έρευνα.

Με πληροφορίες από nypost.com,foxnews.com