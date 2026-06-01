H διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν σταματά να ανταλλάσσει μηνύματα με τις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητών λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο Tasnim τη Δευτέρα- αφού ανακοινώθηκε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ αναχαίτισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν που είχαν ως στόχο αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ αργά την Κυριακή.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως χτύπησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ η Τεχεράνη ανέφερε ότι στόχευσε αμερικανική βάση, στο τρίτο γνωστό περιστατικό κλιμάκωσης μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η US Central Command (Centcom) είπε πως εξαπέλυσε «πλήγματα αυτοάμυνας» ως απάντησε σε «ιρανικές επιθετικές ενέργειες», για τις οποίες σημείωσε πως περιελάμβαναν κατάρριψη αμερικανικού drone πάνω από διεθνή ύδατα. Οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι είχαν στοχεύσει αμερικανική αεροπορική βάση που είχε χρησιμοποιηθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις για επίθεση στο νότιο Ιράν.

Το Κουβέιτ είπε ότι η αεράμυνά του είχε αντιμετωπίσει εχθρικούς πυραύλους και drones, με το υπουργείο Άμυνας αργότερα να καταδικάζει αυτά που χαρακτήρισε ως «ειδεχθείς και επανειλημμένες ιρανικές επιθέσεις».

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά πάνω από 3% μετά τα τελευταία πλήγματα, με τις εντάσεις να ενισχύονται από την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να στείλει δυνάμεις πιο βαθιά στον Λίβανο.

O Τραμπ κάλεσε τους επικριτές του να «χαλαρώσουν» σε ανάρτησή του στο Truth Social νωρίς τη Δευτέρα, λέγοντας πως «όλα θα πάνε καλά στο τέλος». Όπως πρόσθεσε, το Ιράν «πραγματικά θέλει συμφωνία, και θα είναι καλή για τις ΗΠΑ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε επιθέσεις στα ελεγχόμενα από τη Χεζμπολάχ νότια προάστια της Βηρυτού τη Δευτέρα, υποδεικνύοντας περαιτέρω κλιμάκωση ενός πολέμου που δυσκολεύει τον τερματισμό της σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν.

«Δεν θα υπάρξει κατάσταση στην οποία οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ στις πόλεις και τους πολίτες μας, καθώς και στα αρχηγεία τρομοκρατών στη Βηρυτό, στο Νταχίγιε, θα μένουν εκτός ορίων» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ συνεχίζει να βαθαίνει τις χερσαίες του δραστηριότητες στον Λίβανο, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας στον νότο με σκοπό την προστασία του βορείου Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC

