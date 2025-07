Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ έχουν διακόψει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ και Ουκρανίας και τις αποστολές όπλων στην Ουκρανία μετά την επεισοδιακή σύγκρουση στο Οβάλ Γραφείο μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Παρασκευή.

Ο επικεφαλής της CIA εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διακοπή αυτή θα αρθεί σύντομα, ύστερα από την αλλαγή στάσης του Ουκρανού προέδρου ο οποίος έστειλε επιστολή στον Τραμπ όπου αναφέρει πως «η ομάδα μου και εγώ είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για την ειρήνη υπό την ισχυρή ηγεσία του Προέδρου Τραμπ».

«Ο Τραμπ είχε μια πραγματική απορία σχετικά με το αν ο πρόεδρος Ζελένσκι ήταν δεσμευμένος στην ειρηνευτική διαδικασία και μας είπε ας κάνουμε μια παύση», δήλωσε ο Ράτκλιφ στο Fox Business σε συνέντευξή του την Τετάρτη.

«Θέλω να δώσω την ευκαιρία να το σκεφτεί αυτό και είδατε την απάντηση που έδωσε ο Πρόεδρος Ζελένσκι», πρόσθεσε ο Ράτκλιφ, «οπότε νομίζω ότι στο στρατιωτικό μέτωπο και στο μέτωπο των μυστικών υπηρεσιών, η παύση που επέτρεψε να συμβεί αυτό, νομίζω ότι θα εξαφανιστεί».

