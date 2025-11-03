Συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα (3/11) στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ η δίκη για αποζημίωση ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων, που κατέθεσε η δασκάλα Άμπι Σβέρνερ, η οποία πυροβολήθηκε από έναν μαθητή 6 ετών το 2023, εναντίον της πρώην υποδιευθύντριας Έμπονι Πάρκερ, η οποία κατηγορείται ότι αγνόησε προειδοποιήσεις πως ο μαθητής είχε όπλο.

Σύμφωνα με το CNN, η υπόθεση, που θα μπορούσε να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο για την ποινική ευθύνη σχολικών αξιωματούχων, προηγείται της ποινικής δίκης της Πάρκερ τον επόμενο μήνα, στην οποία αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες για το κακούργημα της παραμέλησης ανηλίκου.

Η κατάθεση της Σβέρνερ

Την περασμένη Πέμπτη, οι ένορκοι άκουσαν τη Σβέρνερ να περιγράφει τη στιγμή που δέχτηκε πυροβολισμό στο χέρι και στο στήθος ενώ καθόταν σε τραπέζι ανάγνωσης στην τάξη της στο δημοτικό σχολείο Ρίτσνεκ στο Νιούπορτ Νιουζ της Βιρτζίνια, τον Ιανουάριο του 2023.

If you have been following this case here is the same of the victims testimony her name is Abby Zwerner!



She thought at first she had gone to heaven! 🥹 pic.twitter.com/unhusdOnrz October 31, 2025

«Νόμιζα ότι πέθαινα. Νόμιζα ότι είχα ήδη πεθάνει», είπε η πρώην δασκάλα της πρώτης τάξης.

Ένας ψυχίατρος κατέθεσε ότι η Σβέρνερ πάσχει από μετατραυματική αγχώδη διαταραχή (PTSD), ενώ ένας ορθοπεδικός χειρουργός δήλωσε ότι το χέρι της δεν θα επανέλθει ποτέ πλήρως, παρά τις έξι χειρουργικές επεμβάσεις.

Η δίδυμη αδελφή της, Χάνα Σβέρνερ, είπε ότι η Άμπι έχει αλλάξει από τότε που συνέβη το περιστατικό.

«Απλώς δεν είναι πια το άτομο που ήταν», κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα.

«Η Πάρκερ δεν είχε νομική υποχρέωση να επέμβει», υποστηρίζει η υπεράσπιση

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Πάρκερ αγνόησε «προειδοποιήσεις από δασκάλους και προσωπικό ότι οι μαθητές είχαν δει το όπλο» και ότι ο μαθητής «είχε βγάλει ένα αντικείμενο που πιθανότατα ήταν πυροβόλο όπλο από την τσάντα του προτού αυτή ερευνηθεί».

Σύμφωνα με το CNN, η υπεράσπιση υποστηρίζει πως η Πάρκερ δεν φέρει ευθύνη για το ότι ο μαθητής πυροβόλησε τη δασκάλα του και δεν είχε νομική υποχρέωση να επέμβει, ενώ επιμένει ότι οι αποζημιώσεις δεν δικαιολογούνται επειδή η Σβέρνερ έχει «προχωρήσει στη ζωή της».

Abby Zwerner, a former Virginia teacher who was shot by a 6-year-old student in her classroom in 2023, testified Thursday that she thought she had died in the shooting, and described the "blank look" on the student's face moments before. CBS News’ @MacFarlaneNews reports. pic.twitter.com/d2w9kXdJyQ — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 30, 2025

Έκθεση του ορκωτού δικαστηρίου τον περασμένο Απρίλιο διαπίστωσε ότι «κακές αποφάσεις» οδήγησαν στον «αποτρέψιμο» πυροβολισμό. Η πολιτική δίκη ενδέχεται να αποτελέσει οδικό χάρτη για την επερχόμενη ποινική δίκη της Πάρκερ.

Είναι ασυνήθιστο μια αστική δίκη να προηγείται μιας ποινικής, τονίζουν νομικοί εμπειρογνώμονες.

Η Πάρκερ παραιτήθηκε δύο εβδομάδες μετά τον πυροβολισμό, ενώ ο διευθυντής μετατέθηκε σε άλλο σχολείο. Το περιστατικό οδήγησε επίσης το σχολικό συμβούλιο να απομακρύνει τον επόπτη εκπαίδευσης.

Η μητέρα του παιδιού καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση για παραμέληση ανηλίκου.

Πιθανό νομικό προηγούμενο

Προσπάθειες να καταλογιστεί ποινική ευθύνη σε σχολικούς αξιωματούχους για περιστατικά με όπλα είναι σπάνιες και η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει νομικό προηγούμενο με ευρύτερες επιπτώσεις.

#SHOCKING Bodycam footage shows first grade teacher #AbbyZwerner moments after a student shot her in the chest.



Zwerner has filed a $40 million lawsuit against former assistant principal #EbonyParker, accusing her of ignoring warnings about the student.#CourtTV What do YOU… pic.twitter.com/Evxs4QfV3o — Court TV (@CourtTV) October 29, 2025

Η ένοπλη βία στα σχολεία παραμένει σοβαρό και διαρκές πρόβλημα: μέχρι τις αρχές της περασμένης εβδομάδας, είχαν σημειωθεί 64 πυροβολισμοί σε σχολεία στις ΗΠΑ το 2025, εκ των οποίων 27 σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέχρι χθες (2/11), είχαν σημειωθεί 359 μαζικοί πυροβολισμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες για φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Gun Violence Archive, που – όπως και το CNN – ορίζει ως «μαζικό πυροβολισμό» εκείνον που τραυματίζει ή σκοτώνει τέσσερα ή περισσότερα άτομα.

(Με πληροφορίες από CNN)