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Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στην πόλη Τολίντο, στην αμερικανική πολιτεία Οχάιο (βορειοανατολικά), στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ, ενημέρωσε η αστυνομία, που ως αυτό το στάδιο δεν έχει προχωρήσει στη σύλληψη κανενός υπόπτου.

«Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες», δυο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είπε στον Τύπο ο υπαρχηγός της αστυνομίας στην Τολίντο, Τζόσεφ Χέφερναν, προσθέτοντας πως δεν έχει τεθεί υπό κράτηση κάποιος ύποπτος μέχρι στιγμής.

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At least 12 people were shot on Saturday near a festival in Toledo, Ohio, authorities said. Two of the victims are in critical condition.



Authorities believe there may have been multiple shooters, but there are no suspects in custody as of Saturday night.



"It appears as though… pic.twitter.com/cpuRf3JG2M — CBS News (@CBSNews) June 7, 2026

Κατά τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον δυο άνθρωποι άνοιξαν πυρ, διευκρίνισε. «Πιθανόν πυροβόλησαν ο ένας εναντίον του άλλου», εκτίμησε.

Το επεισόδιο καταγράφηκε κοντά στην παλιά πόλη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το διήμερο Old West End Festival, που κάθε χρόνο προσφέρει στους επισκέπτες συναυλίες, αγορές, εκθέσεις κι εκδηλώσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπό του .

Οι αρχές παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν βίντεο που κατέγραψαν παρόντες με κινητά τηλέφωνα. Παρότρυναν τους πολίτες να τους κοινοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει να συλλάβουν τους υπόπτους.

Breaking: Shots fired at Old West End Festival in Toledo, Ohio. pic.twitter.com/STA5NImQG3 — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 6, 2026

Κατά τον Νταν Γκέρκεν, αξιωματικό της αστυνομίας, τα περισσότερα θύματα ήταν γύρω στα είκοσι. «Έχω πάει σε πολλούς τόπους εγκλημάτων, αλλά αυτό ήταν αληθινά κάτι διόλου συνηθισμένο», σημείωσε.

Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα απ’ ό,τι κάτοικοι κι η πρόσβαση σε αυτά, ή η απόκτησή τους, είναι κατά κανόνα εύκολη υπόθεση. Η χώρα μετράει κάθε χρόνο χιλιάδες νεκρούς εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων, περισσότερους από οποιοδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος, χωρίς καν να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa