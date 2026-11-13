Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διέταξε την αναστολή όλων των αναχωρήσεων αεροσκαφών από τα αεροδρόμια των ΗΠΑ λόγω προβλήματος στον εξοπλισμό.

Τα αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη στον αέρα συνεχίζουν την πορεία τους προς τους προορισμούς τους για προσγείωση.

Παράλληλα, οι δυνάμεις ασφαλείας στη Βρετανία τέθηκαν σε επιφυλακή μετά τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την αμερικανική βάση RAF Lakenheath.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαίωσε το περιστατικό και ενεργοποίησε τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές από τη δραστηριότητα των drones, ενώ η προέλευσή τους παραμένει προς το παρόν άγνωστη.

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αεροπορικές αρχές στις ΗΠΑ, καθώς έχει δοθεί εντολή από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) να παραμείνουν στο έδαφος τα αεροσκάφη που πρόκειται να αναχωρήσουν από τα αεροδρόμια της χώρας.

Το πρόβλημα φέρεται να εμφανίστηκε αρχικά στο αεροδρόμιο του Σικάγο και από εκεί το πρωτόκολλο επέβαλε για λόγους ασφαλείας ολική παύση στις πτήσεις αναχώρησης.

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Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι πτήσεις αναχώρησης έχουν ανασταλεί, ενώ τα αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη στον αέρα και κατευθύνονται προς αμερικανικά αεροδρόμια ελέγχονται κατά περίπτωση.

Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πρόβλημα στις επικοινωνίες ενώ αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε το 2023 λόγω βλάβης στο σύστημα επικοινωνιών.

Issued by the FAA just moments ago, ALL US airports are currently ground stopped. This means NO flights may depart for US airports. Flights already in the air will be allowed to land. This is related to an FAA equipment outage. https://t.co/wgyuOXeF0k — Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026

There are currently 3,100 airborne aircraft bound for US airports amid nationwide ground stop. No additional aircraft are taking off at this time. https://t.co/GGqfb8QXhP — Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026

Το FBI δεν πιστεύει ότι το πανεθνικό πρόβλημα οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση ή εγκληματική ενέργεια, ανέφερε πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος. Ένας από τους τομείς της έρευνας είναι το αν η διακοπή λειτουργίας προκλήθηκε από μια ενημέρωση λογισμικού, πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο.

Επιβεβαιώνει το αμερικανικό υπουργείο Μεταφορών

Από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι η δυσλειτουργία επηρέασε το σύνολο των αμερικανικών κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, χωρίς να περιορίζεται σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο ή γεωγραφική περιοχή.

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Όπως ανέφερε, τεχνικά συνεργεία διερευνούν ήδη το πρόβλημα, προκειμένου να εντοπίσουν την αιτία της βλάβης και να αποκαταστήσουν την ομαλή λειτουργία των συστημάτων.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

BREAKING: FAA issues a nationwide ground stop across the United States for an unknown reason. https://t.co/kzFDoj7YeN Advertisement November 13, 2026

Βρετανία: Συναγερμός μετά τον εντοπισμό drones σε αμερικανική αεροπορική βάση (βιντεο)

Σε αυξημένη επιφυλακή τέθηκαν οι δυνάμεις ασφαλείας στην ανατολική Βρετανία, μετά τον εντοπισμό «μη εξουσιοδοτημένης δραστηριότητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) πάνω από την αμερικανική αεροπορική βάση RAF Lakenheath». Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (13/11), σε μια περίοδο αυξημένης ετοιμότητας των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Βρετανία, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την εσπευσμένη μετακίνηση αεροσκαφών από γειτονική βάση, λόγω πληροφοριών για πιθανή απειλή που συνδεόταν με το Ιράν.

Την κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (EUCOM), διευκρινίζοντας ότι ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της ύποπτης δραστηριότητας. Εκπρόσωπος της διοίκησης ανέφερε ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των αεροσκαφών και του στρατιωτικού προσωπικού.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε καταγράφηκαν ζημιές σε αεροσκάφη ή υποδομές. Παραμένουν, ωστόσο, άγνωστα ο αριθμός των drones, ο χρόνος κατά τον οποίο παρέμειναν πάνω από τη βάση και η προέλευσή τους. Επίσης, δεν έχει γίνει γνωστό εάν χρησιμοποιήθηκαν συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών ή άλλες τεχνολογίες για την εξουδετέρωσή τους.

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BREAKING: US Air Force reports "suspected unauthorised drone activity" at RAF Lakenheath, in Suffolk. https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube https://t.co/ZWkgu3BbMJ — Sky News (@SkyNews) November 13, 2026

Σειρήνες συναγερμού και οδηγίες στο προσωπικό της βάσης

Κατά τη διάρκεια του συμβάντος ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες, ενώ δόθηκε εντολή στο προσωπικό να παραμείνει σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους. Στη συνέχεια, ο Βρετανός βουλευτής Νικ Τίμοθι, στην εκλογική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η στρατιωτική εγκατάσταση, ενημέρωσε ότι το περιστατικό είχε ολοκληρωθεί και πως δεν υπήρχε πλέον απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

🔴 The U.S. Air Force confirmed it responded to suspected unauthorized drone activity at RAF Lakenheath, UK, following reports of sirens sounding at the base. https://t.co/n0wsUbP4SL Advertisement November 13, 2026

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνουν τις αρχές σε περίπτωση που αντιληφθούν ύποπτη δραστηριότητα, ζητώντας από τις αρμόδιες υπηρεσίες να παρέχουν σαφή πληροφόρηση, στον βαθμό που αυτό είναι συμβατό με τις επιχειρησιακές ανάγκες ασφαλείας.

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Η RAF Lakenheath έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, καθώς αποτελεί τη μεγαλύτερη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στη Βρετανία. Εκεί εδρεύει η 48η Πτέρυγα Μαχητικών, η οποία διαθέτει αεροσκάφη F-15E Strike Eagle και μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35A Lightning II.