Μετά από σχεδόν 60 χρόνια αναζήτησης και 150 χρόνια από το ναυάγιο, ο κυνηγός ναυαγίων και δύτης Paul Ehorn εντόπισε το επιβατικό ατμόπλοιο Lac La Belle, θεωρούμενο ένα από τα «πιο περιζήτητα χαμένα πλοία», στη λίμνη Μίσιγκαν των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε περίπου 32 χιλιόμετρα από την ακτή, μεταξύ Racine και Kenosha στο Ουισκόνσιν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας Shipwreck World.

Το πολυτελές επιβατικό Lac La Belle είχε ξεκινήσει το 1872 από το Μιλγουόκι με προορισμό το Grand Haven του Μίσιγκαν, μεταφέροντας 53 επιβάτες και πλήρωμα και φορτίο με σιτάρι, αλεύρι, χοιρινό και ουίσκι.

Δύο ώρες μετά την αναχώρηση, άρχισε να παίρνει νερά, και παρότι ο καπετάνιος γύρισε το πλοίο πίσω, η καταιγίδα και τα κύματα κατέστρεψαν τους λέβητες. Η καταιγίδα παρέσυρε το πλοίο προς τα νότια. Μία από τις λέμβους αναποδογύρισε καθ’ οδόν προς την ακτή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άτομα. Οι υπόλοιπες λέμβοι προσέγγισαν την ακτή του Ουισκόνσιν.

Ο 80χρονος Ehorn αναφέρει ότι το εξωτερικό του πλοίου καλύπτεται από μύδια, ενώ οι πάνω καμπίνες έχουν καταστραφεί, αλλά το κύτος παραμένει ανέπαφο και το εσωτερικο από δρυ είναι σε καλή κατάσταση.

Οι Μεγάλες Λίμνες (οι λίμνες της Βόρειας μερικής Σουπήριορ, Χιούρον, Μίσιγκαν, Ήρι και Οντάριο που αποτελούν μέρος των συνόρων μεταξύ Η.Π.Α. και Καναδά) φιλοξενούν μεταξύ 6.000 και 10.000 ναυαγίων, τα περισσότερα από τα οποία παραμένουν ανεξερεύνητα. Οι κυνηγοί ναυαγίων έχουν εντείνει τα τελευταία χρόνια τις έρευνές τους στις λίμνες, λόγω ανησυχίας ότι τα εισβολικά μύδια quagga καταστρέφουν σταδιακά τα ναυάγια.

Το Lac La Belle είναι το 15ο ναυάγιο που εντόπισε ο Ehorn, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακάλυψη στο Ghost Ships Festival 2026, με βίντεο και φωτογραφίες του ναυαγίου.

(Με πληροφορίες από Guardian)