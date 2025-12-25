Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, όταν μια γυναίκα εμβόλισε με το όχημά της αυτοκίνητο που ανήκε σε φερόμενους διαρρήκτες, οι οποίοι ετοιμάζονταν να εισβάλουν στο σπίτι της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα οδηγούσε ένα πολυτελές G-Wagen και βρισκόταν εκτός σπιτιού για προσωπικές υποχρεώσεις, ενώ στο σπίτι είχαν μείνει τα τρία ανήλικα παιδιά της μαζί με τη γιαγιά τους.
Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, άκουσε φωνές αγνώστων, γεγονός που την ανησύχησε και την οδήγησε να επιστρέψει άμεσα στην οικία της.
Φτάνοντας στο σημείο, η γυναίκα έπεσε σκόπιμα με το όχημά της πάνω στο σταθμευμένο αυτοκίνητο των υπόπτων, ένα Honda, με αποτέλεσμα οι φερόμενοι δράστες να πανικοβληθούν και να τραπούν σε φυγή.
Η αστυνομία που έφτασε αργότερα στο σημείο εντόπισε στο εσωτερικό του οχήματος εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε διαρρήξεις, ενισχύοντας τις υποψίες ότι επρόκειτο για απόπειρα κλοπής. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.