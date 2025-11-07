Μυστήριο επικρατεί με ένα δέμα που παραδόθηκε στη βάση επιχειρήσεων του Air Force One. Όσοι βρίσκονταν κοντά στο δέμα, τη στιγμή που ανοίχθηκε αρρώστησαν, με τον εκπρόσωπο της βάσης (Joint Base Andrews – JBA) στο Μέριλαντ, να αναφέρει ότι το κτήριο εκκενώθηκε, ενώ όσοι αρρώστησαν, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Το δέμα περιείχε μια άγνωστη λευκή σκόνη, σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται ανώνυμες πηγές με γνώση της έρευνας για το περιστατικό.

Η αεροπορική βάση φιλοξενεί το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ και τα υποστηρικτικά του αεροσκάφη, και είναι το σημείο απ’ όπου ο πρόεδρος συνήθως αναχωρεί για τα ταξίδια του.

Ο εκπρόσωπος της βάσης JBA ανέφερε ότι «οι ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε άμεση απειλή, και όλες οι υπηρεσίες που στεγάζονται εκεί, λειτουργούν πλέον κανονικά. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Αρχικές αναλύσεις από την ειδική ομάδα Hazmat δεν ανίχνευσαν κάποια επικίνδυνη ουσία, σύμφωνα με το CNN.

Το δίκτυο μεταδίδει επίσης ότι οι ερευνητές εξετάζουν και πολιτικό υλικό προπαγανδιστικού χαρακτήρα που περιλαμβανόταν μέσα στο δέμα.

Παραμένει ασαφής η έκταση ή η φύση των συμπτωμάτων που εμφάνισαν όσοι βρίσκονταν κοντά στο δέμα τη στιγμή που ανοίχθηκε.

Πηγή: BBC