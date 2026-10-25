Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Περισσότερα από 200 πολιτικά διαφημιστικά σποτ που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη έχουν εντοπιστεί στις ΗΠΑ, με τις συνολικές δαπάνες να ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Η χρήση της τεχνολογίας επιτρέπει την κατασκευή ψηφιακών βίντεο ή την παραποίηση εικόνων και ήχων πραγματικών προσώπων για προεκλογικούς σκοπούς.

Η απουσία ενιαίου ομοσπονδιακού νομοθετικού πλαισίου προκαλεί ανησυχία, καθώς 31 πολιτείες εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες για τη διαχείριση αυτού του περιεχομένου.

Οι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί σχετικά με τον βαθμό επιρροής που ασκούν αυτές οι ψηφιακές απομιμήσεις στις αντιλήψεις και στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Περισσότερα από 200 πολιτικά διαφημιστικά σποτ που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη έχουν εντοπιστεί στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, με τις σχετικές δαπάνες να ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δολάρια, αποκαλύπτει σχετικό δημοσίευμα της El Pais. Ωστόσο, η απουσία ενιαίου ομοσπονδιακού πλαισίου για τη χρήση της τεχνολογίας προκαλεί ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις της στους ψηφοφόρους.

Σύμφωνα με το Wesleyan Media Project, πανεπιστημιακό ερευνητικό πρόγραμμα που παρακολουθεί τις δαπάνες πολιτικής διαφήμισης, ο αριθμός των διαφημίσεων αυξάνεται συνεχώς. «Προσθέτουμε στη βάση δεδομένων μας νέες διαφημίσεις που εντοπίζουμε ότι έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη σχεδόν καθημερινά», δήλωσε ο διευθυντής του προγράμματος, Τράβις Ριντόουτ.

Advertisement

Advertisement

Political advertisements created with AI are proliferating throughout this year’s midterm election races, transforming the way campaigns seek to energize voters.



Critics have called it “slopaganda.” https://t.co/nrdFdkaPSj — The Washington Post (@washingtonpost) September 30, 2026

Η τεχνολογία επιτρέπει σε υποψηφίους και ομάδες συμφερόντων να δημιουργούν εντυπωσιακά βίντεο με χαμηλότερο κόστος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ολόκληρες σκηνές κατασκευάζονται ψηφιακά, ενώ σε άλλες αλλοιώνονται εικόνες και ήχοι πραγματικών προσώπων.

#PennsylvaniaGovernor



Stacy Garrity releases AI ad that attacks Josh Shapiro



“This ad was created with AI, thanks to big beautiful data centers. Fact is, I was the one who fast-tracked data centers right here in PA, right after they handed me $5 million in political… pic.twitter.com/lWYBh1B6FI — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) October 18, 2026

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί διαφημιστικό σποτ κατά του Τζέιμς Ταλαρίκο, υποψηφίου των Δημοκρατικών για τη Γερουσία από το Τέξας. Στο βίντεο, που διακινήθηκε από την εκστρατεία του αντιπάλου του, Κεν Πάξτον, ο Ταλαρίκο εμφανίζεται να ξαναγράφει τη Βίβλο, με τις πραγματικές δηλώσεις του να παρουσιάζονται σε ένα παραποιημένο πλαίσιο.

Dana Bash- Inside Politics: Think you're seeing more AI-generated campaign ads than ever before? You're right — spending on them has ballooned to at least $137 million. And this could be just the beginning. The Inside Politics panel breaks down the brave new ad world… — Lavy (@Lavy02) October 19, 2026

Ο αντίκτυπος στους ψηφοφόρους

Ο Ριντόουτ σημειώνει ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες σε μικρής κλίμακας πειράματα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα deepfakes, δηλαδή τις υπερρεαλιστικές ψηφιακές απομιμήσεις πραγματικών προσώπων. Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν τέτοιου είδους περιεχόμενο μπορεί να επηρεάσει τη στάση των πολιτών, ακόμη κι όταν γνωρίζουν ότι είναι ψεύτικο.

Advertisement

«Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι αν ένας ψηφοφόρος βλέπει μια τέτοια διαφήμιση, καταλαβαίνει ότι δεν είναι αληθινή, αλλά εξακολουθεί να επηρεάζεται από αυτήν», εξηγεί.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2026 στο επιστημονικό περιοδικό Political Communication, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις προεκλογικές εκστρατείες προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις στους πολίτες, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου, όπως τα deepfakes. Τρεις μελέτες με περισσότερους από 7.600 συμμετέχοντες στις ΗΠΑ, είχαν σκοπό να εξετάσουν τις αντιλήψεις των ψηφοφόρων για διαφορετικές εφαρμογές της AI στην πολιτική.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η αποδοκιμασία τέτοιων πρακτικών δεν οδηγεί απαραίτητα σε πολιτικό κόστος για τα κόμματα που τις χρησιμοποιούν, καθώς δεν διαπιστώθηκε σημαντική μείωση της θετικής αξιολόγησής τους. Αντίθετα, η έκθεση σε παραπλανητικές χρήσεις της τεχνητής νοημοσύνης αύξησε την υποστήριξη προς αυστηρότερες ρυθμίσεις για την τεχνολογία.

Advertisement

Το νομοθετικό κενό

Παρότι 31 πολιτείες έχουν θεσπίσει διαφορετικούς κανόνες για τις πολιτικές διαφημίσεις που δημιουργούνται με AI, σε ομοσπονδιακό επίπεδο δεν υπάρχει ενιαία νομοθεσία. Οι προσπάθειες για την απαγόρευση παραπλανητικών διαφημίσεων ή την υποχρεωτική επισήμανσή τους δεν έχουν προχωρήσει.

Ο Ριντόουτ εκτιμά ότι οι ενιαίοι κανόνες θα έδιναν σαφέστερες κατευθύνσεις στις προεκλογικές εκστρατείες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η σάτιρα και η παρωδία χρησιμοποιούνται συχνά ως τρόποι αποφυγής νομικών περιορισμών.

Οι πραγματικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική επικοινωνία παραμένουν, πάντως, αβέβαιες, καθώς δεν είναι ακόμη σαφές κατά πόσο οι ψηφιακά κατασκευασμένες εικόνες μπορούν να επηρεάσουν τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων.

Advertisement

Με πληροφορίες από: elpais.com

Advertisement