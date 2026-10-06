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Εκατοντάδες θεατές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο (3/10) στην πλατεία Headhouse για το πρώτο Philadelphia Parallel Parking Association Championship στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, όπου 14 διαγωνιζόμενοι έβαλαν τα αυτοκίνητά τους σε δύσκολες θέσεις, διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου στο παράλληλο παρκάρισμα.

Νικητής αναδείχθηκε ο Μάριο «One-Shot Mar» Ζούκα, από το West Mount Airy, ο οποίος εντυπωσίασε όχι μόνο με τις ικανότητές του αλλά και με το… σόου που έδωσε. Φόρεσε κόκκινη στολή κασκαντέρ, έβγαλε μπαλόνια από το αυτοκίνητό του και πέταξε στο κοινό ψεύτικες κλήσεις στάθμευσης.

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Hundreds of spectators gathered as 14 drivers took part in Philadelphia's inaugural parallel parking championship. https://t.co/5de0rXwEpg pic.twitter.com/SxP5CWdhlX — ABC News (@ABC) October 6, 2026

Ο νικητής κέρδισε δικαιώματα… καυχησιολογίας για έναν χρόνο, ένα τρόπαιο με κομμάτι κράσπεδου και 76 δολάρια για την επόμενη κλήση στάθμευσης.

Οι διαγωνιζόμενοι δοκιμάστηκαν σε τρεις κατηγορίες: να παρκάρουν με μία προσπάθεια, να χωρέσουν σε εξαιρετικά στενό χώρο και να παρκάρουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν υπό… πίεση. Στις δοκιμασίες υπήρχαν μέχρι και παρελάσεις, πανηγυρισμοί φιλάθλων, φωτιά σε κάδο και άνθρωπος με καρέκλα που προσπαθούσε να «κρατήσει» θέση.

Σχεδόν 900 άνθρωποι είχαν δηλώσει συμμετοχή, ενώ η διοργάνωση συγκέντρωσε περισσότερα από 4.400 δολάρια για φιλανθρωπικό σκοπό.

Οι διοργανωτές ήδη σκέφτονται να κάνουν το πρωτάθλημα θεσμό και την επόμενη χρονιά.

(Πηγή: Philadelphia Inquirer)