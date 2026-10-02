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Η Maybelline New York, το No1 makeup brand παγκοσμίως, συνεχίζει να εμπνέει τη νέα γενιά δημιουργών και να κάνει τα όνειρα πραγματικότητα με το Maybelline Grippy Challenge by Eleni Foureira.



Μαζί με τη brand ambassador & κορυφαία pop star Ελένη Φουρέιρα, η Maybelline αναζητά νέα ταλέντα και ανερχόμενους micro creators για συνεργασία. Γιατί στη Maybelline κάθε «maybe» μπορεί να γίνει πραγματικότητα, όταν συνοδεύεται από τόλμη, δημιουργικότητα και αυτοπεποίθηση.



Αν ονειρεύεσαι να συνεργαστείς με τη Maybelline, να ζήσεις μοναδικές εμπειρίες και να γνωρίσεις από κοντά την Ελένη Φουρέιρα, τότε το Grippy Challenge είναι η ευκαιρία σου.



Εάν διαθέτεις από 1.000 έως 50.000 followers, μπορείς να διεκδικήσεις μία paid συνεργασία με τη Maybelline για το 2027 και να γίνεις εσύ ο επόμενος creator του brand!







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Διαδικασία συμμετοχής :

Kάνε την αίτησή σου εδώ https://gr.lorealistar.com/#grippy-challenge έως και 18 Οκτωβρίου για να λάβεις το kit με το Grippy Serum και το Grippy Setting Mist, εφόσον πληροίς τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Αφού γίνεις δεκτός στο challenge, ανάρτησε το in-feed υλικό σου* σε Instagram/TikTok/Υοutube έως και 8 Νοεμβρίου , χρησιμοποιώντας τα παρακάτω hashtags:

#ad @maybelline #maybellinegr #lorealistarGRgrippychallenge #makeup





*Οι συμμετέχοντες μπορούν να δημοσιεύσουν περισσότερα από ένα posts.

Tα Must-have:

Mοιράσου τα δικά σου «maybe moments», εκείνες τις στιγμές που τόλμησες να δοκιμάσεις κάτι νέο, να εκφραστείς, να δημιουργήσεις ή απλώς να πεις «γιατί όχι;», αναδεικνύοντας τη δική σου ιστορία και τις ατελείωτες δυνατότητές σου. Χρησιμοποίησε το Grippy Serum και το Grippy Setting Mist μέσα στο περιεχόμενό σου. Από το πρώτο βήμα της προετοιμασίας (primer) μέχρι το τελικό αποτέλεσμα (setting mist), το Grippy γίνεται σύμμαχος στην αυτοέκφραση και την αυτοπεποίθησή σου. Δημιουργικό και engaging περιεχόμενο σου που εμπνέει.





Τι κερδίζουν οι νικητές; Paid συνεργασία με τη Maybelline, όλο το Maybelline unique experience & meet up με την brand Ambassador, Ελένη Φουρέιρα, μέσα στο 2027!

Γιατί στη Maybelline, πιστεύουμε ότι η αυτοέκφραση δεν έχει όρια και ότι κάθε μεγάλο όνειρο ξεκινά από ένα «maybe». Εσύ το έκανες manifest. Η Maybelline το κάνει πραγματικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για το challenge στο maybelline.gr εδώ.



