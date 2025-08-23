Λεωφορείο το οποίο μετέφερε πάνω από πενήντα τουρίστες, οι οποίοι επέστρεφαν από τους καταρράκτες του Νιαγάρα, ανάμεσά τους και παιδιά, ανατράπηκε χθες Παρασκευή σε αυτοκινητόδρομο στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι.

Η αστυνομία της πολιτείας διευκρίνισε πως οι τουρίστες είναι στην πλειονότητά τους υπήκοοι Ινδίας, Φιλιππίνων και Κίνας.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στο Μπάφαλο, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών.

«Πιστεύεται ότι ο οδηγός αφαιρέθηκε, έχασε τον έλεγχο, αντέδρασε υπερβολικά» και κατέληξε σε τάφρο, είπε αξιωματικός της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Υόρκης επιτόπου, ο Αντρέ Ρέι, δίνοντας τον πρώτο επίσημο απολογισμό των θυμάτων. Απέκλεισε το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης ή οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών.

NY tour bus crashes, leaving several dead and injured on trip back from Niagara Falls https://t.co/hw9M61TfeL pic.twitter.com/z97tSE9JRQ — New York Post (@nypost) August 22, 2025

Ανάμεσα στους τραυματίες δεν υπάρχει κάποιος που να απειλείται η ζωή του, είπε ακόμη ο αστυνομικός.

«Πρόκειται για τουριστικό λεωφορείο που είχε αναχωρήσει από τους καταρράκτες του Νιαγάρα προς τη Νέα Υόρκη όπως νομίζουμε με πάνω από 50 επιβάτες», ανάμεσά τους «γυναίκες, κι επίσης παιδιά», είχε πει νωρίτερα χθες ο Τζέιμς Ο’ Κάλαχαν, εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας.

Το όχημα κατευθυνόταν ανατολικά, λίγο πριν από την έξοδο του Πέμπροουκ, όταν ο οδηγός «έχασε τον έλεγχο» με αποτέλεσμα το όχημα «να καταλήξει σε τάφρο», πρόσθεσε.

Κάποιοι επιβάτες παγιδεύτηκαν και άλλοι «πετάχτηκαν έξω» από το όχημα, πρόσθεσε.

Στην περιοχή στάλθηκαν διερμηνείς, για να καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τους τραυματισμένους τουρίστες.

Ο οδηγός, που επέζησε και είναι «καλά», σύμφωνα με τις αρχές, ανακρίθηκε.

Αξιωματούχος κέντρου υγείας της κομητείας Ίρι, που μίλησε τηλεφωνικά στο Γαλλικό

Πρακτορείο, ανέφερε πως 21 ενήλικοι τραυματίες διακομίστηκαν εκεί.

Συνολικά οκτώ ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για την αεροδιακομιδή κάποιων από τους τραυματίες, ανάμεσά τους δυο παιδιά, σύμφωνα με τη Μάργκαρετ Φερεντίνο, πρόεδρο της Mercy Flight, που μίλησε επίσης τηλεφωνικά στο AFP.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, δεν έχασε τη ζωή του παιδί.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ο’ Κάλαχαν είχε κάνει λόγο για τουλάχιστον ένα νεκρό παιδί.

Εκφράζοντας θλίψη μέσω X για το «τραγικό δυστύχημα», η κυβερνήτρια της πολιτείας της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σημείωσε πως οι υπηρεσίες της συντονίστηκαν «με την αστυνομία της πολιτείας (…) και τοπικούς αξιωματούχους» που συμμετείχαν στην επιχείρηση με σκοπό τη διάσωση και την περίθαλψη των θυμάτων του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

