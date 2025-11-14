Ένα βίντεο ασφαλείας από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ έγινε viral, καθώς αποκάλυψε πόσοι… κλέφτες μπορούν τελικά να χωρέσουν σε ένα αυτοκίνητο.

Αρχικά φαίνονται 4 μασκοφόροι να κατεβαίνουν από ένα γκρι Hyundai Sonata.

Στη συνέχεια, όμως, βγαίνουν κι άλλοι, με 2 μάλιστα να ξεπροβάλλουν από το πορτμπαγκάζ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 9.

BREAKING | Burglars Spill Out of Car 🔎

Police are searching for nine masked burglars seen spilling out of a Hyundai in Warrenton, VA. Download Citizen to #ProtectTheWorld. pic.twitter.com/Tk6bjBkz9s November 13, 2025

Το περιστατικό έγινε στις 15 Οκτωβρίου αλλά η αστυνομία της κομητείας Φόκιερ έδωσε τώρα το βίντεο στη δημοσιότητα, ζητώντας πληροφορίες για τον εντοπισμό των υπόπτων.

Παρότι στόχος τους φαίνεται πως ήταν ένα εμπορικό κέντρο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη τι ακριβώς έκλεψαν ή γιατί τόσα άτομα πήγαν μαζί στο ίδιο όχημα.