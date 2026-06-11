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Μία απρόσμενη και εντυπωσιακή σκηνή εκτυλίχθηκε σε παραλία του Ναντάκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένας ερασιτέχνης ψαράς κατάφερε να φέρει στην ακτή έναν τεράστιο λευκό καρχαρία, αφήνοντας άφωνους τους λουόμενους που παρακολουθούσαν το περιστατικό.

Ο ψαράς, Έλιοτ Σούνταλ, χρειάστηκε περίπου 40 λεπτά για να δώσει μάχη με το ισχυρό θαλάσσιο αρπακτικό, προτού καταφέρει να το πλησιάσει στην ακτή τραβώντας το με την πετονιά του. Καθώς ο καρχαρίας εμφανίστηκε στα ρηχά, δεκάδες παρευρισκόμενοι συγκεντρώθηκαν για να τον δουν από κοντά, σε μια σπάνια εμπειρία που συνήθως δεν προσφέρεται χωρίς κίνδυνο.

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Το μέγεθος του ζώου προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που έγιναν αργότερα, ο λευκός καρχαρίας ξεπερνούσε τα 2,5 μέτρα σε μήκος και ζύγιζε περίπου 300 κιλά.

WATCH: A fisherman reels in a great white shark off the shore of Nantucket, giving stunned beachgoers a rare front-row view of one of the ocean's most feared predators.



This footage captures just a glimpse of the roughly 40-minute battle as crowds gathered along the shoreline to… pic.twitter.com/a0E4Q9s2Yt June 10, 2026

Ο Σούνταλ δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο WBZ-TV ότι αρχικά δεν γνώριζε τι είχε πιαστεί στο αγκίστρι του. Όπως ανέφερε, όταν κατάλαβε ότι επρόκειτο για λευκό καρχαρία, ένιωσε ταυτόχρονα ενθουσιασμό και άγχος.

Μιλώντας στο Nantucket Current, ο έμπειρος ψαράς εξήγησε ότι ήταν ο πρώτος λευκός καρχαρίας που έπιασε στα 13 χρόνια που ψαρεύει στην περιοχή.

Παράλληλα, τόνισε πως δεν είχε σκοπό να στοχεύσει το συγκεκριμένο είδος. «Σε καμία περίπτωση δεν προσπαθούσα να πιάσω λευκό καρχαρία. Απλώς δεν μπορείς να ελέγξεις τι θα δαγκώσει το δόλωμά σου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο ψαράς αφαίρεσε προσεκτικά το αγκίστρι και απελευθέρωσε τον καρχαρία πίσω στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού, επιτρέποντάς του να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον