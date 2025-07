Δύο περιστέρια επιβιβάστηκαν κρυφά σε αεροπλάνο της Delta Airlines, καθυστερώντας την πτήση, μάλιστα δύο φορές.

Η αεροπορική εταιρεία επιβεβαίωσε ότι τα περιστέρια επιβιβάστηκαν το Σάββατο σε αεροσκάφος που αναχωρούσε από τη Μινεάπολη με προορισμό το Μάντισον του Ουισκόνσιν.

A Delta flight had to delay takeoff from Minneapolis after not one, but two pigeons were found inside the plane.



Baggage handlers eventually got ahold of the birds and removed them from the flight. https://t.co/3lFYEOTuvL pic.twitter.com/7sEPXQudbT