Δραματικό βίντεο από το Λάρτσμοντ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ καταγράφει τη στιγμή που ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας σώζει την 7χρονη Σαβάννα Βάσκες από φλεγόμενο διώροφο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Dramatic video: Little girl caught in a raging fire pulled to safety in Larchmont. Details on the frantic rescue – now on ABC7 https://t.co/b3LDnUV6ND pic.twitter.com/DPl8x0SJ8R December 1, 2025

Η φωτιά, που ξέσπασε όταν δέντρα δίπλα στο σπίτι τυλίχθηκαν στις φλόγες, προκάλεσε καυτές καύτρες που έπεφταν σαν βροχή. Ο γείτονας Άρι Βόκυντις ειδοποίησε το 911 και ξύπνησε τους κατοίκους, ενώ η Σαβάννα θυμήθηκε τα μαθήματα πυρασφάλειας και βοήθησε να κινητοποιηθεί η οικογένεια.

🚨🇺🇸 THANKSGIVING HERO: PARAMEDIC SPOTS CHILD IN BURNING HOUSE, CHARGES INTO FIRE TO SAVE HER



Richard Recinos, off-duty LAFD paramedic, is driving home from family dinner around 11:30 p.m. when he sees the sky lit up in East Hollywood.



Pulls up to a duplex absolutely roaring… pic.twitter.com/X4Uh0sj00X December 1, 2025

Ο Ρίτσαρντ, διασώστης εκτός υπηρεσίας, έφτασε τρέχοντας και μετέφερε τη μικρή μακριά από τη φωτιά, όπως φαίνεται στο βίντεο. Η φωτιά σβήστηκε γρήγορα, το αυτοκίνητο της οικογένειας καταστράφηκε, αλλά το σπίτι δεν κρίθηκε ακατάλληλο.

Η Σαβάννα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα πόδια. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

(Με πληροφορίες από abc7)