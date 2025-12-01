Δραματικό βίντεο από το Λάρτσμοντ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ καταγράφει τη στιγμή που ένας διασώστης εκτός υπηρεσίας σώζει την 7χρονη Σαβάννα Βάσκες από φλεγόμενο διώροφο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Ημέρας των Ευχαριστιών.
Η φωτιά, που ξέσπασε όταν δέντρα δίπλα στο σπίτι τυλίχθηκαν στις φλόγες, προκάλεσε καυτές καύτρες που έπεφταν σαν βροχή. Ο γείτονας Άρι Βόκυντις ειδοποίησε το 911 και ξύπνησε τους κατοίκους, ενώ η Σαβάννα θυμήθηκε τα μαθήματα πυρασφάλειας και βοήθησε να κινητοποιηθεί η οικογένεια.
Ο Ρίτσαρντ, διασώστης εκτός υπηρεσίας, έφτασε τρέχοντας και μετέφερε τη μικρή μακριά από τη φωτιά, όπως φαίνεται στο βίντεο. Η φωτιά σβήστηκε γρήγορα, το αυτοκίνητο της οικογένειας καταστράφηκε, αλλά το σπίτι δεν κρίθηκε ακατάλληλο.
Η Σαβάννα υπέστη ελαφρά εγκαύματα στα πόδια. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.
