To πλέον πολικό φθινόπωρο από το 1976 βιώνουν οι μεσοδυτικές και οι ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες με ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών από το Μίσιγκαν ως τη Φλόριντα.

Οι θερμοκρασίες ρεκόρ έφτασαν μέχρι τη Φλόριντα, στα νότια, το πρωί της Τρίτης (11/11), ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι συνεχίζουν να φέρνουν χιονοπτώσεις γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες, εξαιτίας μιας σύντομης αλλά έντονης εισβολής αρκτικού αέρα που σφίγγει το ανατολικό τμήμα των ΗΠΑ.

Περισσότερες από 20 πόλεις – φτάνοντας μέχρι το Φορτ Μάγιερς, το Μαϊάμι και τη Νάπολη της Φλόριντα – έσπασαν ή ισοφάρισαν τα ημερήσια ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών για τις 11 Νοεμβρίου.

A look at today's progression of the lake-effect snow band (via Satellite) that dropped several inches of snow along the Lake Michigan shoreline. Notice the snow melting in Eastern IL as the day progresses as well. pic.twitter.com/IhxnM7GRJz November 11, 2025

Για το Τζάκσονβιλ της Φλόριντα και τη Σαβάννα της Τζόρτζια, το πρωί της Τρίτης ήταν το πιο κρύο για αυτή την εποχή του χρόνου από το 1976, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν στους -2°C.

Το ψύχος έχει προκαλέσει το φαινόμενο των «παγωμένων» ιγκουάνα στη νότια Φλόριντα – οι ψυχρόαιμες σαύρες χάνουν τον έλεγχο των μυών τους και μερικές πέφτουν από τα δέντρα.

🦎❄️FROZEN SOLID: Frozen iguanas spotted in Florida amid record low temperatures. Lizards become "cold-stunned" when temperatures drop into the 40s. Learn more: pic.twitter.com/b5zwRNJi0M — FOX Weather (@foxweather) November 11, 2025

Δεν είναι νεκρές, αλλά παραμένουν παράλυτες προσωρινά και μπορούν να ανακτήσουν τις αισθήσεις τους αν η θερμοκρασία ανέβει γρήγορα.

Πιο βόρεια, οι ψυχρές αέριες μάζες έχουν ενεργοποιήσει το φαινόμενο της λίμνης (lake-effect snow) γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες για πρώτη φορά φέτος. Οι χιονοπτώσεις δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες οδήγησης σε τμήματα του βορειοανατολικού Οχάιο, της βορειοδυτικής Πενσιλβάνια και της δυτικής Νέας Υόρκης.

Cold-stunned iguanas across Florida! In temperatures below 50° iguanas enter a paralyzed state, eventually “thawing out” in the afternoon sun.



Miami even hit 48° this morning, the earliest in the season reaching the 40s since the 1950s. 🥶



📷: Ellen Doherty-Purdy pic.twitter.com/vugjTPq1Cj — Brandon Orr (@BrandonOrrWPLG) November 12, 2025

Στην περιοχή των δυτικών Μεγάλων Λιμνών, το πιο έντονο κύμα χιονιού έχει πλέον σταματήσει. Μέχρι και ένα πόδι (περίπου 30 εκατοστά) χιονιού έπεσε σε περιοχές πάνω από 50 μίλια νότια του Σικάγο, ενώ στον βορρά της πόλης – από το βορειοανατολικό Ιλινόις έως το νοτιοανατολικό Ουισκόνσιν – καταγράφηκαν ποσότητες άνω των 25 εκατοστών.

Το ίδιο το Σικάγο δέχθηκε μόλις 2–8 εκατοστά χιονιού, συνοδευόμενα από κεραυνούς και ισχυρούς ανέμους από το βράδυ της Κυριακής έως το πρωί της Δευτέρας. Οι προβλέψεις έκαναν λόγο για ιστορικές χιονοπτώσεις άνω των 25 εκατοστών, όμως οι βαρύτερες ζώνες χιονιού παρέκαμψαν το κέντρο της πόλης.

Lake effect snow rond Lake Michigan.❄️☃️❄️ 📷Max Velocity pic.twitter.com/Iwlt9PD6kb — Michael vd Poel (@WeermanMichael) November 10, 2025

Αλλού, πάνω από 30 εκατοστά χιονιού έπεσαν στην Άνω Χερσόνησο του Μίσιγκαν και στη βορειοδυτική Ιντιάνα, ενώ αρκετά εκατοστά συσσωρεύτηκαν και στα Απαλάχια Όρη – από τη Δυτική Βιρτζίνια μέχρι τα σύνορα Βόρειας Καρολίνας – Τενεσί. Η πόλη Νόξβιλ του Τενεσί είδε τη Δευτέρα χιόνι που είχε να καταγραφεί τόσο νωρίς από το 1996, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Οι θερμοκρασίες στο κεντρικό και νότιο τμήμα των ΗΠΑ θα ανακάμψουν γρήγορα στο δεύτερο μισό της εβδομάδας, καθώς ο αρκτικός αέρας θα υποχωρήσει και πιο θερμοί νότιοι άνεμοι θα επιστρέψουν. Ωστόσο, δεν θα ζεσταθεί όλη η Ανατολική Ακτή – πολλές περιοχές του Βορειοανατολικού τμήματος θα παραμείνουν ψυχρότερες από το κανονικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

(Με πληροφορίες από CNN, ΕΡΤ)

