Απειλές κατά της προσωρινής προέδρου της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πληρώσει υψηλότερο τίμημα από τον Μαδούρο αν δεν κάνει αυτό που είναι σωστό», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Atlantic.

«Η ανοικοδόμηση της χώρας δεν είναι κάτι κακό», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας τηλεφωνικά στο περιοδικό.

«Η Βενεζουέλα είναι χρεοκοπημένη. Η χώρα αυτή είναι μια καταστροφή από κάθε άποψη», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τη μελλοντική πολιτική διαχείριση της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι η «ανασυγκρότηση και η αλλαγή καθεστώτος αξίζουν καλύτερα από ό,τι υπάρχει σήμερα στη Βενεζουέλα. Δεν μπορεί να είναι χειρότερα», τόνισε.

Λίγο νωρίτερα, ο στρατός της Βενεζουέλας αναγνώρισε την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο της χώρας, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας στρατηγός Βλαντίμιρ Παντρίνο Λόπεζ.

Ο στρατηγός Παντρίνο επικαλέστηκε την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που διέταξε την Ντέλσι Ροντρίγκες να αναλάβει την εξουσία για 90 ημέρες.

Στην τηλεοπτική του δήλωση, ο Παντρίνο υποστήριξε την ανακήρυξη της αντιπροέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες ως προσωρινής προέδρου και δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ενεργοποιηθεί σε όλη τη χώρα για να εγγυηθούν την κυριαρχία της.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με αξιωματούχους της Βενεζουέλας «εάν λάβουν τις σωστές αποφάσεις», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί τα μέσα πίεσης στη χώρα, ειδικότερα το εμπάργκο πετρελαίου.

Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ντέλσι Ροντρίγκες ήταν έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ. Ωστόσο εκείνη απάντησε λίγο αργότερα ότι η κυβέρνηση στο Καράκας είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τη Βενεζουέλα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε την επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, αυτόνομο έδαφος που αποτελεί μέρος της Δανίας, η οποία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία, απολύτως», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν η αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας θα μπορούσε να είναι ένας δείκτης για το μέλλον του νησιού.



Ο Μάρκο Ρούμπιο «Αντιβασιλέας» της Βενεζουέλας: Θα ελέγξουμε τη χώρα με ναυτικό αποκλεισμό στο πετρέλαιο λέει ο ίδιος

Ο Μάρκο Ρούμπιο φαίνεται να αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στη διαχείριση της επόμενης ημέρας στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, καθώς η Ουάσινγκτον καλείται να χαράξει στρατηγική σε μια χώρα χωρίς πολιτική ηγεσία και χωρίς ανακοινωμένο μεταβατικό σχέδιο.

Η Washington Post, με τίτλο «Ο Ρούμπιο στον πιο απαιτητικό ρόλο μέχρι σήμερα: Αντιβασιλέας της Βενεζουέλας», αναφέρει ότι ο Ρούμπιο συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό της ανατροπής του Μαδούρο και ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βασίζεται σε εκείνον για την προσωρινή «διοίκηση» της χώρας, τη διαχείριση των πετρελαϊκών αποθεμάτων και την καθιέρωση μιας νέας κυβέρνησης.

Το δημοσίευμα του Bloomberg σημειώνει ότι ο Τραμπ εμπιστεύεται τον Ρούμπιο για τον πολιτικό και διπλωματικό συντονισμό των αμερικανικών κινήσεων, σε μια περίοδο εξαιρετικά σύνθετη για τη Βενεζουέλα. Κεντρικά θέματα στο τραπέζι αποτελούν η σταθεροποίηση της χώρας, η διαχείριση των ενεργειακών πόρων, το καθεστώς των κυρώσεων και η πιθανότητα εκλογικών διαδικασιών, ενώ η χώρα παραμένει βαθιά διχασμένη.

Παρά τις αναφορές περί προσωρινής αμερικανικής «διοίκησης», ο ίδιος ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθενται να αναλάβουν καθημερινό ρόλο στη διακυβέρνηση, πέρα από την εφαρμογή της υφιστάμενης «πετρελαϊκής καραντίνας». Σκοπός των Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει η άσκηση πίεσης μέσω κυρώσεων ως βασικού μοχλού επιρροής για την προώθηση πολιτικών αλλαγών στη χώρα.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει τη μακροχρόνια σκληρή στάση του Ρούμπιο απέναντι στο καθεστώς της Βενεζουέλας και τη δεκαετή υποστήριξή του για αλλαγή ηγεσίας. Η γνώση της ισπανικής γλώσσας, η στενή επαφή με την αντιπολίτευση και οι σχέσεις με ηγέτες της Λατινικής Αμερικής τον καθιστούν βασικό παράγοντα στον σχεδιασμό της αμερικανικής πολιτικής. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ο διορισμός ειδικού απεσταλμένου πλήρους απασχόλησης, καθώς η έκταση των αποφάσεων θεωρείται δύσκολο να καλυφθεί από έναν μόνο αξιωματούχο με πολλαπλά καθήκοντα.

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει σαφείς απαντήσεις για τη μελλοντική διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, σημειώνοντας ότι η διαχείριση της κατάστασης θα γίνει «για ένα χρονικό διάστημα» από στελέχη της κυβέρνησής του. Ο Ρούμπιο έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία έχει απορρίψει κάθε σενάριο αμερικανικής επιρροής.

Η υπόθεση προκαλεί έντονη πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ. Δημοκρατικοί γερουσιαστές κατηγορούν τον Ρούμπιο ότι υποβάθμισε τον χαρακτήρα της επιχείρησης απέναντι στο Κογκρέσο, ενώ εκείνος επιμένει ότι επρόκειτο για ενέργεια επιβολής του νόμου και όχι για στρατιωτική επιχείρηση — μια θέση που αμφισβητείται από ειδικούς σε θέματα άμυνας. Η ανάδειξη του Ρούμπιο σε κεντρικό συντονιστή της αμερικανικής στρατηγικής για τη Βενεζουέλα αναδεικνύει τη σημασία της Λατινικής Αμερικής για την Ουάσινγκτον και τις σύνθετες προκλήσεις που φέρνει η μετά Μαδούρο εποχή.

