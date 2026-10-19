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Ο επιχειρηματίας Τουρχάν Μιλντόν ισχυρίζεται ότι κατέβαλε χρήματα για δωρεά που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, ενώ ο Γκρένελ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και την αποστολή του επίμαχου μηνύματος.

Οι ερευνητές εξετάζουν τη γνησιότητα ψηφιακών στοιχείων και την προέλευση μεταφοράς 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων, προσπαθώντας να διαπιστώσουν τη διαδρομή των χρημάτων και τους όρους της σχετικής συμφωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στον νομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου να διερευνήσει πλήρως την υπόθεση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και η τύχη των κεφαλαίων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί καμία παράνομη πράξη, καθώς οι καταγγελίες παραμένουν υπό εξέταση από τις αρχές, οι οποίες αξιολογούν το διαθέσιμο υλικό και την αλληλογραφία των εμπλεκομένων.

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Ο Ρικ Γκρένελ, στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται υπό διερεύνηση από τον Λευκό Οίκο μετά από καταγγελίες ότι φέρεται να υποσχέθηκε σε Τούρκο επιχειρηματία πρόσβαση στον Αμερικανό πρόεδρο και σε ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, στο πλαίσιο συμφωνίας που συνδεόταν με δωρεά εκατομμυρίων δολαρίων στο Kennedy Center.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Axios, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να διερευνηθούν οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένα μήνυμα που φέρεται να εστάλη στις 3 Μαΐου 2025 στον Τούρκο επιχειρηματία Τουρχάν Μιλντόν. Ο Γκρένελ, από την πλευρά του, αρνείται κατηγορηματικά τόσο ότι έστειλε το συγκεκριμένο μήνυμα όσο και ότι καταχράστηκε χρήματα.

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Το μήνυμα που φέρεται να υποσχόταν πρόσβαση στον Τραμπ

Το επίμαχο μήνυμα, με ημερομηνία 3 Μαΐου 2025, φέρεται να αναφέρει: «Μόλις τα χρήματα φτάσουν στην εταιρεία εδώ, θα κανονίσω τη δωρεά στο Kennedy Center και θα συμμετέχεις σε εκδηλώσεις VIP και θα έρθεις κοντά στην κυβέρνηση, ακόμη και στον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Στο ίδιο μήνυμα, ο φερόμενος αποστολέας φέρεται να λέει στον Μιλντόν ότι πρέπει να τον αναδείξουν σε «αμερικανικό πρόσωπο» στη Βενεζουέλα. Ο Γκρένελ είχε διοριστεί από τον Τραμπ επικεφαλής του Kennedy Center, ενώ παράλληλα είχε αναλάβει καθήκοντα ειδικού απεσταλμένου για τη Βενεζουέλα. Στη συγκεκριμένη χώρα, ο Τούρκος επιχειρηματίας διατηρούσε επαγγελματικές δραστηριότητες.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα του μηνύματος. Όπως αναφέρει το Axios, οι ερευνητές του Λευκού Οίκου σχεδιάζουν να εξετάσουν τα ψηφιακά στοιχεία του, προκειμένου να διαπιστώσουν αν είναι γνήσιο.

Κεντρικό σημείο της έρευνας αποτελεί η μεταφορά 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων στην εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Texas Armament & Technology (TXAT), η οποία εδρεύει στο Χιούστον.

Ο Μιλντόν υποστηρίζει ότι, έπειτα από υπόδειξη του Γκρένελ, τα χρήματα προορίζονταν για δύο διαφορετικούς σκοπούς: αφενός, για μια συμφωνία που αφορούσε λογισμικό για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και, αφετέρου, για δωρεά ύψους περίπου 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στο Kennedy Center. Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο επιχειρηματίας, η δωρεά δεν καταβλήθηκε ποτέ στο πολιτιστικό ίδρυμα.

Τα οικονομικά δεδομένα, ωστόσο, περιπλέκουν περαιτέρω την υπόθεση. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι τα 17,6 εκατομμύρια δολάρια δεν φαίνεται να προήλθαν από προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του Μιλντόν, αλλά από το υπουργείο Οικονομικών του Κονγκό, στην Κινσάσα.

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«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε σε ποιον ανήκουν αυτά τα χρήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος. Παραμένει, παράλληλα, αδιευκρίνιστο ποιο ήταν ακριβώς το αντικείμενο της συμφωνίας στο Κονγκό, με ποιον τρόπο συνδεόταν με το Kennedy Center και ποιοι ήταν οι πραγματικοί όροι της οικονομικής συναλλαγής.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φέρεται να έχει διαδραματίσει η Αλίνα Χάμπα, πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ και συνεργάτιδα του Τραμπ, η οποία είναι παντρεμένη με τον Μιλντόν.

Σύμφωνα με το Axios, στις 9 Οκτωβρίου η Χάμπα βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο και κατηγόρησε τον Γκρένελ ότι παραπλάνησε τον σύζυγό της σχετικά με τη δωρεά. «Ο Ρικ έκλεψε τα χρήματα!», φέρεται να είπε στον Αμερικανό πρόεδρο.

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Οι ισχυρισμοί της, ωστόσο, αντιμετωπίστηκαν με επιφυλακτικότητα από κυβερνητικούς αξιωματούχους. Ένας από τους λόγους ήταν ότι το ποσό της φερόμενης δωρεάς διαφοροποιήθηκε κατά τη διάρκεια των συζητήσεων: αρχικά αναφέρθηκαν 17 εκατομμύρια δολάρια, στη συνέχεια περίπου 6 εκατομμύρια και, τελικά, 5,6 εκατομμύρια δολάρια. Μετά την καταγγελία, ο Τραμπ επικοινώνησε με τον νομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, και του ζήτησε να διερευνήσει την υπόθεση.

«Παράλογες κατηγορίες», απαντά ο Ρικ Γκρένελ

Ο Γκρένελ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος του. Σε δήλωσή του στο Axios, είχε αναφέρει: «Δεν έχω ζητήσει ποτέ να σταλεί ούτε ένα σεντ κάπου αλλού με την πρόφαση ότι προοριζόταν για το Kennedy Center και δεν έχω λάβει καμία πληρωμή από αυτόν».

Παράλληλα, κάλεσε όσους τον κατηγορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία, αντί να προχωρούν σε όσα χαρακτήρισε παράλογες κατηγορίες. «Ας τον αναγκάσουν να προσκομίσει αποδείξεις για όσα λέει, αντί να διατυπώνει αυτές τις παράλογες κατηγορίες», πρόσθεσε.

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Ο ίδιος φέρεται επίσης να αρνήθηκε ότι έστειλε το επίμαχο μήνυμα, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, την ορθογραφία της λέξης centre, η οποία εμφανίζεται γραμμένη με τη βρετανική και όχι την αμερικανική εκδοχή της.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τραμπ και τον Σαρφ, ο Γκρένελ φέρεται να επέμεινε στην άρνησή του, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αλήθεια αυτό. Είναι τρελό». Ένα ακόμη σκέλος της έρευνας αφορά την παρουσία του Μιλντόν σε εκδηλώσεις του Kennedy Center και την πρόσβαση που φέρεται να είχε σε χώρους υψηλής πολιτικής σημασίας.

Πρόσωπα που γνωρίζουν τη λειτουργία του ιδρύματος ανέφεραν στον Λευκό Οίκο ότι ο Τούρκος επιχειρηματίας συμμετείχε συχνά σε αποκλειστικές εκδηλώσεις, ενώ φέρεται να είχε πρόσβαση ακόμη και σε θεωρείο που χρησιμοποιούσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

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Η παρουσία του σε τέτοιες εκδηλώσεις έχει προκαλέσει ερωτήματα στους ερευνητές, καθώς η δωρεά που φέρεται να συνδεόταν με την πρόσβασή του δεν εμφανίζεται να έχει εισπραχθεί από το ίδρυμα. «Ο Μιλντόν πράγματι απέκτησε πρόσβαση. Γιατί λοιπόν την απέκτησε; Γιατί είχε τόσο μεγάλη πρόσβαση, εφόσον η δωρεά δεν καταβλήθηκε ποτέ;», διερωτήθηκε κυβερνητικός αξιωματούχος.

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Ο Γουίλ Σαρφ εξακολουθεί να συγκεντρώνει και να αξιολογεί στοιχεία για την υπόθεση. Στο υλικό που εξετάζεται περιλαμβάνονται το επίμαχο μήνυμα, η σχετική αλληλογραφία και το οικονομικό παραστατικό της μεταφοράς των 17,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί και δεν έχει διαπιστωθεί ότι ο Ρικ Γκρένελ έχει διαπράξει κάποια παράνομη πράξη. Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο Τραμπ ζητά να αποσαφηνιστούν η προέλευση των χρημάτων, η τύχη της φερόμενης δωρεάς και ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

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