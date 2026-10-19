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Στον πόλεμο με το Ιράν και τη σύσφιξη των σχέσεων του Ισραήλ με γειτονικές χώρες, στο πλαίσιο των «Συμφωνιών του Αβραάμ», αναφέρθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η οποία μεταδόθηκε μέσω ανοικτής ακρόασης και δημοσιοποιήθηκε μία ημέρα αφότου ο Τραμπ εξέφρασε την υποστήριξή του προς αυτόν, ο Νετανιάχου τον χαρακτήρισε «με διαφορά, τον σπουδαιότερος φίλο που είχε ποτέ το Ισραήλ».

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בשיחה עם ידידי הנשיא טראמפ לאחר שהודיע על תמיכתו בי בבחירות. יחד אנחנו הולכים להסיר את האיום האיראני לתמיד! צאו להצביע מחל! https://t.co/GuPEAPn0Tc — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2026

«Ντόναλντ, έχουμε μια δουλειά να ολοκληρώσουμε [στο Ιράν]… και θα την ολοκληρώσουμε μαζί. Θα την τελειώσουμε, και κανείς άλλος δεν πρόκειται να το κάνει», δηλώνει ο Νετανιάχου, μιλώντας από βάση Πολεμικής Αεροπορίας την οποία επισκέφθηκε νωρίτερα σήμερα.

Επίσης, πρόσθεσε ότι οι δυο τους έχουν επίσης έργο να ολοκληρώσουν όσον αφορά την διεύρυνση των ειρηνευτικών συμφωνιών του Αβραάμ («Abraham Accords»), αποφεύγοντας ωστόσο να ονομάσει δημόσια ποιες χώρες θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν επίσημα το Ισραήλ.

Πηγή: Times of Israel