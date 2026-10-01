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Την εκτίμηση ότι «είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε» ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση στο πιλοτήριο στην πτήση της Flydubai εξέφρασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ίδιος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Fox News, είπε ότι οι Αρχές θα εξετάσουν εάν ο δράστης είχε συνεργούς ή δεσμούς με το Ιράν.

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«Θα φτάσουμε στη ρίζα» είπε ο Νετανιάχου.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι επιβάτες και ο πιλότος που τραυματίστηκε και που σταμάτησαν την επίθεση απέτρεψαν μια καταστροφή που «θα μπορούσε να ήταν παγκόσμια».

EXCLUSIVE: Sean Hannity presses Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on whether Iran could be connected to the attack aboard the Israel-bound Flydubai flight.



HANNITY: "Is there any indication as of now of any Iranian involvement in this incident?"



NETANYAHU: "It's too… pic.twitter.com/kSAYMedmU5 — Fox News (@FoxNews) October 1, 2026

Ο ίδιος επαίνεσε τον επιβάτη Γιανίβ Τσαγιόν, έναν υδραυλικό που ταξίδευε με την οικογένειά του και ο οποίος έσπευσε στο πιλοτήριο καθώς το αεροσκάφος έκανε «βουτιά».

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Ινδός πιλότος ξεκλείδωσε την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας στον Τσαγιόν να εισέλθει, να τραβήξει τον δράστη μακριά από τα χειριστήρια και να σηκώσει το μοχλό ελέγχου του αεροσκάφους. Τον βοήθησαν επίσης άλλοι επιβάτες και μέλη του πληρώματος να ακινητοποιήσει τον δράστη και να σταθεροποιήσει το αεροπλάνο.

Το «τεράστιο θάρρος» τους, σύμφωνα με τον ίδιο «απέτρεψε μια ακόμη 11η Σεπτεμβρίου». «Οι άνθρωποι έλεγαν ήδη τις προσευχές τους. Νόμιζαν ότι όλοι θα συντριβούν και θα πεθάνουν. Και σώθηκαν» είπε ο Νετανιάχου.